Tulsa Shootout Fires Off With Outlaw Heat Races

Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (December 31, 2024) Kicking off the 40th annual Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink with 28 WFO Outlaw Micro Heat Races, the evening saw several charges through the field and a few wild turns.

Claremore’s Kris Carroll made the most extensive run through the field, going tenth to second in FuelTech Heat Race No. 14. Three drivers moved ahead seven positions, led by Kyle Larson, who made the mad dash from racing in Australia. Florida’s Noah Carpenter and Oklahoma’s Daison Pursley were the other two drivers, each moving tenth to third.

T.J. Smith mounted the biggest charge to win, rolling from sixth to grab a Heat Race win. Fourth to first runs belonged to Thomas Kunsman, Jr., K.J Snow, and Kyle Busch.

The WFO Outlaw division saw 275 drivers take to the track.

A turn of events in the late stages of Heat Races, Texas driver Anton Hernadez was disqualified after the car owner, Buddy Lee, refused to allow the engine to be teched following the 24th Heat Race. The car was one of four randomly teched during the evening after being allowed to cool down, with Sam Johnson, Ayden Gatewood, and Kole Kirkman all passing.

Anton posted to social media, clarifying that the car he was driving was not his and that he was given the opportunity to race it. Posted earlier by the Tulsa Shootout following the disqualification, Anton was done for the event, Tulsa Shootout Officials confirmed the situation and will allow Hernandez to continue using his own equipment.

The last dirt track race of 2024, the 40th annual Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink, will be the first of 2025, with action back on track at 9:00 A.M. (CT).

The SageNet Center at Expo Square opens at 7:00 A.M. (CT). General Admission is $15 for the Wednesday affair and $30 for the all-access pass, which includes the Pits.

DAILY SCHEDULE OF EVENTS – 40TH SMILEY’S RACING PRODUCTS TULSA SHOOTOUT:

Wednesday Schedule:

Heat Races (8 laps):

29-70: Outlaw Non-Wing (42)

71-89: Restricted A Class (19)

90-130: A Class Winged (41)

131-144: Junior Sprints (14)

D & C Mains (10 Laps):

145-152: Outlaw Winged D Mains (8 – 2 Advance to C Mains)

153-160: Outlaw Winged C Mains (8 – 2 Advance to B Mains)

Thursday Schedule:

Heat Races (8 laps):

161-204: Stock Non-Wing (44)

Qualifying Races (10 Laps):

205-210: Junior Sprints (6)

E (8 Laps), D & C Mains (10 Laps):

211-218: Outlaw Non-Wing E Mains (8 – 2 Advance to D Mains)

219-226: Outlaw Non-Wing D Mains (8 – 2 Advance to C Mains)

227-234: Outlaw Non-Wing C Mains (8 – 2 Advance to B Mains)

238-242: A Class Winged E Mains (8 – 2 Advance to D Mains)

243-250: A Class Winged D Mains (8 – 2 Advance to C Mains)

251-258: A Class Winged C Mains (8 – 2 Advance to B Mains)

Friday Schedule:

E (8 Laps), D & C Mains (10 Laps):

259-266: Stock Non-Wing E Mains (8 – 2 Advance to D Mains)

267-274: Stock Non-Wing D Mains (8 – 2 Advance to C Mains)

275-282: Stock Non-Wing C Mains (8 – 2 Advance to B Mains)

Qualifying Races (10 Laps):

283-290: Outlaw Non-Wing (8)

Restricted C Mains and Junior Sprint C & B MAINS (10 Laps)

291-298: Restricted C Mains (8 – 2 Advance to B Mains)

299-302: Junior Sprint C Mains (4 -2 Advance to B Mains)

303-306: Junior Sprint B Mains (10 Laps: 4 – Top 2 from each Advance to A Main)

Qualifying Races (10 Laps):

307-314: Stock Non-Wing (8)

315-322: Restricted A Class (8)

323-330: Outlaw Winged (8)

331-338: A Class Winged (8)

Saturday Schedule:

B Mains:

339-346: Stock Non-Wing (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)

347-354: Outlaw Non-Wing (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)

354-362: Restricted A Class (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)

363-370: Outlaw Winged (12 Laps: 8 – Top 2 from each Advance to LCQ)

371-378: A Class Winged (12 Laps: 8 Top 2 from each Advance to LCQ)

OPENING CEREMONIES

Last Chance A Main Qualifiers (12 Laps):

379: Stock Non-Wing (Top 8 Advance to A Main)

380: Outlaw Non-Wing (Top 8 Advance to A Main)

381: Restricted A Class (Top 8 Advance to A Main)

382: A Class Winged (Top 8 Advance to A Main)

383: Outlaw Winged (Top 8 Advance to A Main)

Championship A Mains:

384: Stock Non-Wing (30 Laps)

385: Junior Sprints (20 Laps)

386: Outlaw Winged (30 Laps)

387: Restricted A Class (25 Laps)

388: A Class Winged (30 Laps)

389: Outlaw Non-Wing (55 Laps)

The Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center in Tulsa, Okla. Fans can also follow the Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout at https://www.facebook.com/TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).

RACE RESULTS:

40th Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout powered by NOS

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Tuesday, December 31, 2024

WFO OUTLAW MICROS (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

FuelTech Race 1 (8 Laps): 1. 49L-Cameron La Rose[1]; 2. 24S-Colby Sokol[3]; 3. 5G-Christian Bruno[5]; 4. 18-Tityn Roberts[6]; 5. 2B-Brandon Boggs[8]; 6. 14J-Jett Nunley[9]; 7. 41B-Brody Snyder[4]; 8. 171-Alex Caldwell[7]; 9. 10L-Patrick Lundy[10]; 10. 9K-Kieran Casillas[2]

FuelTech Race 2 (8 Laps): 1. 18A-Aidan Leingang[2]; 2. 3-Cole Schroeder[4]; 3. 121-Eli Bookout[1]; 4. 3Z-Trey Zorn[8]; 5. 88M-Max Crabdree[10]; 6. 319-Haidyn Hansen[3]; 7. 45X-Bradley Cox[9]; 8. 46-Brandon Carr[6]; 9. 29-Blake Scott[7]; 10. (DNF) 14T-Talin Turner[5]

FuelTech Race 3 (8 Laps): 1. 71S-Clinton Boyles[1]; 2. 5X-Chase Hyland[4]; 3. 43E-Eddie Hamblen[6]; 4. 32T-Tanner Tucker[2]; 5. 97M-Scotty Milan[9]; 6. 297-Dillon Berglan[7]; 7. 191-Jasper Zeigafuse[10]; 8. 13C-Chris Counter[8]; 9. (DNF) 21H-Levi Hinck[3]; 10. (DNF) 07G-Garyn Howard[5]

FuelTech Race 4 (8 Laps): 1. 3Y-Cole Roberts[2]; 2. 73M-Wyatt Miller[6]; 3. 51-Joshua Huish[3]; 4. 126-Autumn Criste[5]; 5. 4J-Jett Yantis[7]; 6. 13F-Caiden Mitchell[1]; 7. 2T-Todd Kirkman[9]; 8. 69T-Trey Erdmann[10]; 9. 11-Mattix McBride[4]; 10. 24D-Frank Stoner[8]

FuelTech Race 5 (8 Laps): 1. 37-Aiden Purdue[1]; 2. 99-Brett Osborn[2]; 3. 93-Matt Carr[7]; 4. 5M-Ryder McCutcheon[5]; 5. 59-Brody Mclaughlin[3]; 6. 5J-Braden Jones[8]; 7. 11D-Darren Brown[9]; 8. 10P-Brian Potter[4]; 9. 541-Joe Bennett[10]; 10. (DNF) 69X-Matthew Bauldwin[6]

FuelTech Race 6 (8 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman Jr[4]; 2. 14R-Jake Nail[2]; 3. 83K-Kyle Larson[10]; 4. 14H-Tyler Walton[3]; 5. 51J-Dalton Parreira[5]; 6. 141-Brody Bridgeman[1]; 7. 87-Mack Leopard[8]; 8. 2J-Keegan Osantowski[9]; 9. 99D-Bryant Dawson[7]; 10. (DNF) 35G-Gaige Weldon[6]

FuelTech Race 7 (8 Laps): 1. 51B-Kyle Busch[4]; 2. 82S-Austin Saunders[2]; 3. 42C-Noah Carpenter[10]; 4. 25S-Justis Sokol[5]; 5. 9M-Keith McIntyre Jr[8]; 6. 14-Harley Hollan[7]; 7. 73-Chase McDougal[9]; 8. 26T-Aidan Turner[3]; 9. 55P-Page Perrine[6]; 10. 3H-Travis Burge[1]

FuelTech Race 8 (8 Laps): 1. 2G-Garrett Benson[3]; 2. 12T-Ryan Timms[6]; 3. 48X-Koen Crawford[1]; 4. 51F-Gary Taylor[7]; 5. 83H-Cullen Hutchison[5]; 6. 6B-Blake Parmley[2]; 7. 5A-Reece Shelton[4]; 8. 30-Tyler Ruth[10]; 9. 81G-Giancarlo Ramessar[8]; 10. (DNF) 2E-Eric Botelho[9]

FuelTech Race 9 (8 Laps): 1. 77G-Dalten Gabbard[2]; 2. 16-Chase Porter[1]; 3. 88R-Ryder Laplante[3]; 4. 21S-Steven Snyder Jr[10]; 5. 24G-Greyson Springer[8]; 6. 17J-Jacob Johnston[7]; 7. 3E-Will Scribner[4]; 8. 11P-Peter Smith[9]; 9. 29D-Dylan Menditto[5]; 10. (DNF) 1-Kortland Stephens[6]

FuelTech Race 10 (8 Laps): 1. 78S-Daniel Shaffer[2]; 2. 9J-Derek Hagar[4]; 3. 9V-Kevin Thomas Jr[3]; 4. 21B-Mason Beinhower[1]; 5. 78-Brody Wake[5]; 6. 33-Cruz Dickerson[9]; 7. 94-Hayden Wise[6]; 8. 74-Robby Brockman[7]; 9. 56-Michael Hubert[8]; 10. 16B-Brady Amos[10]

FuelTech Race 11 (8 Laps): 1. 4C-Khloe Cotton[1]; 2. 151-Joe B Miller[8]; 3. 15-Rob Pajauis[2]; 4. 28S-Daniel Smith[3]; 5. 7S-Kanon Posey[10]; 6. 241-Cameron Campbell[7]; 7. 1V-Mavrick Page[9]; 8. 04A-Allen Hazell[6]; 9. 9$-Eddie Ramsey[5]; 10. 72D-Derrick Black[4]

FuelTech Race 12 (8 Laps): 1. 24X-KJ Snow[4]; 2. 2F-Jadyn Friesen[6]; 3. 14S-Cannon McIntosh[8]; 4. 12C-Chase Spicola[9]; 5. 52H-Hayden Mabe[7]; 6. 14M-Jacob Moseley[1]; 7. 91F-Alec Frisell[5]; 8. 75-Devan Myers[10]; 9. 14W-Bobby Wofford Jr[2]; 10. 22-Curtis Jones[3]

FuelTech Race 13 (8 Laps): 1. 14X-TJ Smith[6]; 2. 77R-Robbie Smith[5]; 3. 31E-Eric Erdmann[4]; 4. 101-Tobias Midkiff[2]; 5. 9B-Casey Bauman[8]; 6. 23A-Alec Quiggle[3]; 7. 8W-Jayden Wagner[7]; 8. 04-Dillon Burks[10]; 9. 44-Gunner Shroyer[9]; 10. 88L-Landen Adams[1]

FuelTech Race 14 (8 Laps): 1. 73B-Braden Chiaramonte[3]; 2. 05-Kris Carroll[10]; 3. 144-Cory Kelley[2]; 4. 21X-Christopher Bell[7]; 5. 91K-Kevin Bayer[8]; 6. 20G-Noah Gass[4]; 7. 21C-Case Piper[5]; 8. 5L-Aaron Jesina[9]; 9. 03-Ty Schurr[1]; 10. 11N-Alex Midkiff[6]

FuelTech Race 15 (8 Laps): 1. 95B-James Roselli[2]; 2. 14N-Tyler Courtney[6]; 3. 5R-Chase Rodgers[3]; 4. 14K-Kale Drake[5]; 5. 88X-Paul Javaux[1]; 6. 20Q-Brecken Reese[9]; 7. 72-Jordan Clary[7]; 8. 78A-Zak Gorski[8]; 9. 11H-Dustin Hamelmann[10]; 10. 58-Kyle Halter[4]

FuelTech Race 16 (8 Laps): 1. 49Z-Zak Moore[1]; 2. 10J-Emerson Axsom[5]; 3. 95E-Paige Moss[3]; 4. 95J-Josh Fisher[8]; 5. 64R-Ronnie Dawson[2]; 6. 23-Cody Samuels[6]; 7. 11K-Kaylee Bryson[9]; 8. 07-Karter Beattie[4]; 9. L8-Ethan Stevens[7]; 10. (DNS) 82-Seth Shebester

FuelTech Race 17 (8 Laps): 1. 11V-Wout Hoffmans[1]; 2. 81-Frank Flud[7]; 3. 71M-Gavin Miller[3]; 4. 83-Brant Woods[6]; 5. 12K-Dylan Kadous[5]; 6. 12X-Jeffrey Newell[8]; 7. 74C-Sheldon Creed[9]; 8. 9D-Sawyer Davis[2]; 9. 25G-Jennifer Owens[4]; 10. (DNF) 91-Jason McDougal[10]

FuelTech Race 18 (8 Laps): 1. 37A-Ayden Gatewood[2]; 2. 14C-Connor Gross[4]; 3. 48T-Tanner Holm[1]; 4. 19W-Chelby Hinton[3]; 5. 52-Blake Hahn[10]; 6. 2S-Garyt Smith[5]; 7. 29X-Mason Daugherty[7]; 8. 73F-Ty Fulghum[9]; 9. 66-Broedy Graham[8]; 10. 66J-Jayden Clay[6]

FuelTech Race 19 (8 Laps): 1. 28A-Mick Gile Jr[1]; 2. 78J-Pat Bealer[5]; 3. 5Y-Bradley Huish[2]; 4. 65-Michael Faccinto[8]; 5. 20B-Chase Bolf[9]; 6. 32-Jason Tessier[3]; 7. 19-Justin Robison[6]; 8. (DNF) 39K-Kyle Sheard[4]; 9. (DNF) 7B-Mitchell Bard[7]; 10. (DNS) 29S-Sophya Papp

FuelTech Race 20 (8 Laps): 1. 88G-Grant Schaadt[1]; 2. 85J-Logan Julien[2]; 3. 10-Brock Berreth[3]; 4. 21J-Kameron Key[4]; 5. 71T-Ricky Thornton Jr[7]; 6. 5-Reed Whitney[8]; 7. 2A-Austin Wood[9]; 8. 3K-Jaxon Bishop[6]; 9. 55N-Luke Hinkley[10]; 10. 28U-Chance Ullstrom[5]

FuelTech Race 21 (8 Laps): 1. 22Z-Kole Kirkman[2]; 2. 555-Jett Barnes[5]; 3. 86-Daison Pursley[10]; 4. 6-Brylee Kilmer[4]; 5. 61-Cole Tinsley[8]; 6. 24-JW Henderson[1]; 7. 20S-Nicholas Skias[6]; 8. 7F-Nolan Bartley[3]; 9. 5H-Haylee Papp[9]; 10. (DNF) 28P-Gunnar Pio[7]

FuelTech Race 22 (8 Laps): 1. 11A-Brent Crews[1]; 2. 64-Cade Jaeger[2]; 3. 21-Cash Lovenburg[4]; 4. 55X-Trevor Cline[8]; 5. 97-Brandon Lewis[3]; 6. 15E-Eli Morgan[9]; 7. 11M-Keaton Martella[6]; 8. 19K-Ryan Kradel[5]; 9. (DNF) 14D-Dustin Cormany[7]; 10. (DNF) 25J-Delaney Jost[10]

FuelTech Race 23 (8 Laps): 1. 39-Russ Disinger[1]; 2. 1T-Taylor Whitefield[3]; 3. 15N-Neal Allison[9]; 4. 25L-Dusty Young[6]; 5. 31B-Braxton Weger[5]; 6. 9C-Camryn Varrichio[4]; 7. 5C-Cooper Miller[8]; 8. 17B-Brayden Taylor[7]; 9. (DNS) 2Z-Zach McNally; 10. (DQ) 25A-Anton Hernandez[2]

FuelTech Race 24 (8 Laps): 1. 12M-Austin McSperitt[1]; 2. 7X-Jackson Gray[3]; 3. 4T-Tyler Lupton[6]; 4. 7-Quinn Thurein[7]; 5. 222-Jaxon Porter[5]; 6. 8-Logun Lunsford[8]; 7. 48-Coen McDaniel[4]; 8. 1E-Eric Braundmeier[9]; 9. (DNF) 97T-Jon Taylor[2]

FuelTech Race 25 (8 Laps): 1. 44X-Jeffery Pahule[1]; 2. 81C-Jace Park[3]; 3. 43-Parker Perry[2]; 4. 27S-Angelo Karoussis[5]; 5. 77M-Preston Norbury[7]; 6. 16C-Sam Coleman[9]; 7. 23M-Rhea Lynn Moss[4]; 8. 10F-Jared Faria[6]; 9. 88J-JR McCutcheon[8]

FuelTech Race 26 (8 Laps): 1. 72J-Sam Johnson[1]; 2. 67Z-Cody Jessop[3]; 3. 11S-Jason Sechrist[2]; 4. 111-Brenham Crouch[5]; 5. 5N-Nathan Meendering[7]; 6. 44K-Rodney Westhafer[9]; 7. 26-Corbin Rueschenberg[4]; 8. 94N-Bruce Newlin Jr[6]; 9. 11Y-Hunter Yeany[8]

FuelTech Race 27 (8 Laps): 1. 14U-Tylen Trammell[1]; 2. 122-Lane Warner[4]; 3. 1H-Connor Lee[2]; 4. 29A-Jake Andreotti[3]; 5. 34B-Colton Robinson[7]; 6. 21G-Garth Kasiner[5]; 7. 13-Evie Dean[6]; 8. 42-Ashley Afdahl[8]; 9. 77-Joshua Boissoneau[9]

FuelTech Race 28 (8 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[1]; 2. 88-Austin Torgerson[6]; 3. 01-Kaden Weger[8]; 4. 9L-Degan Lelsz[2]; 5. 33R-Joey Robinson[5]; 6. 9R-Rowan Edgar[3]; 7. 8D-BJ Fernandez III[7]; 8. 1K-Karlas Stephens[4]; 9. (DNS) 18K-Brayden Kongdara