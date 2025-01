Bell Fends Off Larson For Tulsa Shootout Glory In Non-Wing Outlaw Championship Event

- Advertisement -

Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (January 4, 2025) In what will go down as possibly the wildest 55 lap event ever contested atop Tulsa Expo Raceway clay, the final race of the 40th annual Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink came down to a slide job throwing, literal wall riding showdown between Kyle Larson and Christopher Bell, with Bell fending off the charge of Larson by 0.188-seconds at the checkered flag.

“I’ve got four words. Thank you Joe Gibbs” echoed through the SageNet Center as Bell stood in Victory Lane. Met with cheers of approval, Bell continued, “I live for moments like that. Driving these racecars, especially here in Tulsa, there is nothing else like it, and maybe after today, Kyle [Larson] will actually like Micros and want to come back.”

Chasing Blake Hahn at the start, Bell was left to contend with Aiden Purdue, who snagged second on the opening lap. Rounding the hub for the first few laps, the field began migrating up the track just after the tenth revolution.

Still working the bottom, restarts would see Purdue shoot the top on one and Bell the other as Hahn began altering his line top in one and two, bottom in three and four. Trading lines through a few mid-race restarts, Purdue fell to third on Lap 16 with Bell in hot pursuit. Having to reset approach as the pair pulled even more than once, Bell would finally take over on Lap 36.

Getting some distance as 10th starting Emerson Axsom rolled to second, the pair were about to be left in the dust as Steven Snyder, Jr. came roaring to the front of the field from the 21st starting spot on Lap 44, but as the saying goes “it’s not over, ‘til it’s over” and that would come to fruition two laps later when Snyder slammed the cushion entering the first and second turns. Trying valiantly to hold on, it was not to be as the right rear tire flattened.

Staying green until Lap 50, Bell led on the restart with Axsom with Larson in tow.

Runner-up next time around after Axsom bounced hard off the cushion, Larson went from running to the wall, to running on the wall. Using the nearly two-foot tall cushion as a launch pad at both ends of the Tulsa Expo Raceway, Larson nearly put all four tires on the stacked clay and set his sights on Bell.

To the final lap and only a few car lengths separating them to the backstretch, Larson switched tactics entering the final two turns. Following Bell’s line to the bottom, the No. 83k stayed on the hub as Bell slid to the cushion. Pulling even for the lead off the final turn, Bell would not be denied. Larson, in second, was followed by Emerson Axsom. Fourth went to Ricky Thornton, Jr., with K.J. Snow moving 18th to fifth.

A record-setting year for the Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout powered by NOS Energy Drink, 1,855 entries were received for the 2025 event, with 1,798 confirmed among 762 drivers from 43 states and five countries driving 1,105 cars. A total of 389 races were contested, with 3,682 green flag laps completed.

Kyle Larson was the only repeat winner on the night, with wins in A-Class and Outlaw. First-time winners included Brent Crews in Stock Non-Wing, Haidyn Hansen in Restricted, and Brexton Busch in Junior Sprints.

Hyper Racing Outlaw Non-Wing consisted of 411 drivers.

The Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center in Tulsa, Okla. Fans can also follow the Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout at https://www.facebook.com/TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).

40th Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Saturday, January 4, 2025

HYPER RACING OUTLAW NON-WING (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races)

FuelTech Race 29 (8 Laps): 1. 82-Seth Shebester[1]; 2. 98D-Mason Daugherty[3]; 3. 3P-Drake Edwards[5]; 4. 7G-Jackson Gray[6]; 5. 5G-Christian Bruno[8]; 6. 99X-Cooper Williams[4]; 7. 05-Kris Carroll[7]; 8. 73B-Braden Chiaramonte[9]; 9. 16C-Sam Coleman[2]; 10. 24-JW Henderson[10]

FuelTech Race 30 (8 Laps): 1. 15B-Brody Brown[1]; 2. 3X-Danny Buccafusca[4]; 3. 31E-Eric Erdmann[2]; 4. 2B-Brandon Boggs[5]; 5. 4T-Tyler Lupton[7]; 6. 41B-Brody Snyder[6]; 7. L33-Leroy Boone[3]; 8. 21V-Michael Cawvey[8]; 9. 1V-Mavrick Page[9]; 10. 17N-Adyn Schmidt[10]

FuelTech Race 31 (8 Laps): 1. 14K-Kale Drake[8]; 2. 23-Cody Samuels[1]; 3. 17B-Quinton Benson[7]; 4. 77E-Cole Esgar[2]; 5. 23M-Rhea Lynn Moss[5]; 6. 28A-Mick Gile Jr[4]; 7. 3H-Caleb Burge[9]; 8. 1Z-Justin Zimmerman[3]; 9. 58X-David Beasley[6]; 10. (DNS) 11N-Alex Midkiff

FuelTech Race 32 (8 Laps): 1. 73M-Wyatt Miller[2]; 2. 51F-Gary Taylor[3]; 3. 3C-Brady Ross[1]; 4. 29-Blake Scott[6]; 5. 95M-London McKenzie[9]; 6. 5C-Cooper Miller[4]; 7. 81L-Ethan Larsen[10]; 8. 480-Cory Green[5]; 9. 02B-Dillon Burks[7]; 10. (DNF) 141-Brody Bridgeman[8]

FuelTech Race 33 (8 Laps): 1. 71M-Gavin Miller[2]; 2. 88-Austin Torgerson[4]; 3. 48T-Tanner Holm[6]; 4. 9X-Duane Bartlett[1]; 5. 10E-Matt Ebarb[7]; 6. 8G-Lance Griffith[3]; 7. (DNF) 75B-Blayne Buntin[5]; 8. (DNS) 39K-Kyle Sheard; 9. (DNS) 29S-Sophya Papp; 10. (DNS) 14M-Johnny Mac

FuelTech Race 34 (8 Laps): 1. 2E-Eric Botelho[1]; 2. 78A-Zak Gorski[5]; 3. 81C-Jace Park[3]; 4. 9V-Kevin Thomas Jr[8]; 5. 1-Kortland Stephens[6]; 6. 64R-Ronnie Dawson[10]; 7. 46-Brandon Carr[7]; 8. 4K-Brandt Twitty[4]; 9. 99D-Bryant Dawson[9]; 10. 1S-Skyler Jacobs[2]

FuelTech Race 35 (8 Laps): 1. 14R-Jake Nail[5]; 2. 2R-Brandon Rose[7]; 3. 77M-Preston Norbury[2]; 4. 8-Josh Marcham[1]; 5. 86-Daison Pursley[8]; 6. 30-Tyler Ruth[3]; 7. 69T-Trey Erdmann[6]; 8. 6K-Tyler Edwards[4]; 9. (DNF) 18R-Brandon Anderson[9]; 10. (DNS) 667-Amie Donner

FuelTech Race 36 (8 Laps): 1. 74C-Sheldon Creed[7]; 2. 2J-Keegan Osantowski[1]; 3. 77G-Dalten Gabbard[3]; 4. 29K-Levi Kuntz[6]; 5. 126-Autumn Criste[10]; 6. 84D-Dalten Maust[5]; 7. 93A-John Antonino[9]; 8. 83H-Cullen Hutchison[4]; 9. 45X-Bradley Cox[8]; 10. (DNF) 11H-Dustin Hamelmann[2]

FuelTech Race 37 (8 Laps): 1. 20R-Ricky Thornton Jr[1]; 2. 20Q-Brecken Reese[4]; 3. 31B-Braxton Weger[6]; 4. 66-Broedy Graham[8]; 5. 51J-Dalton Parreira[3]; 6. 2G-Garrett Benson[7]; 7. 1E-Eric Braundmeier[2]; 8. 64-Cade Jaeger[5]; 9. 10H-Owen Henrichs[9]; 10. 29J-Jaydon Barnes[10]

FuelTech Race 38 (8 Laps): 1. 17G-Isaiah Garcia[4]; 2. 18A-Aidan Leingang[6]; 3. 14N-Tyler Courtney[8]; 4. 49-Aiden Price[7]; 5. 14-Blake Battles[10]; 6. 20S-Nicholas Skias[5]; 7. 73-Chase McDougal[9]; 8. 3V-Jim Vanzant[2]; 9. (DNF) 3E-Will Scribner[1]; 10. (DNF) 122-Lane Warner[3]

FuelTech Race 39 (8 Laps): 1. 21J-Kameron Key[5]; 2. 95W-Nathan Ward[6]; 3. 671-Waylon Phillips[7]; 4. 15N-Neal Allison[9]; 5. 5E-Mickey Bullock[3]; 6. 73T-Trevor McIntire[8]; 7. 44-Luke Anderson[10]; 8. 11S-Jason Sechrist[2]; 9. 88X-Paul Javaux[4]; 10. (DQ) 12T-Ryan Timms[1]

FuelTech Race 40 (8 Laps): 1. 21-Cash Lovenburg[2]; 2. 39-Russ Disinger[5]; 3. 8S-Corbin Rueschenberg[10]; 4. 48S-Trey Schleicher[1]; 5. 66B-Blayden Graham[7]; 6. 171-Alex Caldwell[4]; 7. 9G-Cade Cowles[6]; 8. 11C-Shyla Ernst[3]; 9. 97-Brandon Lewis[8]; 10. (DNF) 3L-Jimmy Leal[9]

FuelTech Race 41 (8 Laps): 1. 10J-Emerson Axsom[3]; 2. 2F-Jadyn Friesen[7]; 3. 85J-Logan Julien[1]; 4. 14H-Tyler Walton[2]; 5. 72-Jordan Clary[4]; 6. 34B-Colton Robinson[8]; 7. 94N-Bruce Newlin Jr[6]; 8. 297-Dillon Berglan[5]; 9. 8D-Michael Branum[10]; 10. 01D-Allen Saine[9]

FuelTech Race 42 (8 Laps): 1. 144-Cory Kelley[1]; 2. 21K-Thomas Kunsman Jr[4]; 3. 28P-Gunnar Pio[2]; 4. 57-Jacob Lucas[10]; 5. 191-Jasper Zeigafuse[3]; 6. 14E-Eric Jennings[5]; 7. 43C-Caleb Scarborough[8]; 8. 5Y-Bradley Huish[6]; 9. 11V-Wout Hoffmans[9]; 10. (DNF) 20G-Noah Gass[7]

FuelTech Race 43 (8 Laps): 1. 37-Aiden Purdue[6]; 2. 1H-Connor Lee[1]; 3. 88M-Max Crabdree[3]; 4. 20B-Chase Bolf[4]; 5. 11W-Shawn Mahaffey[10]; 6. 22H-Hank Soares[9]; 7. 3W-Chris Cochran[7]; 8. 44N-Shawn Whitney[5]; 9. 124-Larry Bratti[2]; 10. 20-Chuck Morris[8]

FuelTech Race 44 (8 Laps): 1. 11L-Landon Henry[4]; 2. 97L-Connor Lundy[1]; 3. 16-Chase Porter[8]; 4. 82S-Austin Saunders[10]; 5. 88R-Ryder Laplante[5]; 6. 14U-Tylen Trammell[9]; 7. 56-Michael Hubert[6]; 8. 10X-Bryan Debrick[2]; 9. (DNF) 74-Robby Brockman[3]; 10. (DNF) 2M-Colton McGimpsey[7]

FuelTech Race 45 (8 Laps): 1. 59-Brody Mclaughlin[4]; 2. 5X-Chase Hyland[1]; 3. 5-Reed Whitney[6]; 4. 21B-Mason Beinhower[5]; 5. 11D-Darren Brown[10]; 6. 19W-Chelby Hinton[9]; 7. 13C-Chris Counter[7]; 8. 21A-Justin Bates[2]; 9. 92B-Eric Bartlett[8]; 10. 95J-Josh Fisher[3]

FuelTech Race 46 (8 Laps): 1. 15Y-Jase Randolph[7]; 2. 3-Cole Schroeder[8]; 3. 18-Anthony Perrego[4]; 4. 14D-Dustin Cormany[1]; 5. 21H-Levi Hinck[5]; 6. 12I-Dustin Tessier[2]; 7. 10R-Ray Brewer[10]; 8. 4X-Mike Grenert[3]; 9. 12A-Austin McSperitt[9]; 10. (DNF) 2Z-Zach McNally[6]

FuelTech Race 47 (8 Laps): 1. 12K-Dylan Kadous[4]; 2. 24S-Colby Sokol[5]; 3. 87-Mack Leopard[3]; 4. 41-Chuck Dunlap[2]; 5. 17X-Chance Hull[8]; 6. 241-Cameron Campbell[7]; 7. 0-Grant Champlin[10]; 8. 12-Chloe High[6]; 9. C71-Carter Jensrud[9]; 10. (DNF) 30X-John Crowder[1]

FuelTech Race 48 (8 Laps): 1. 77R-Robbie Smith[6]; 2. 3R-Chris Rahe[1]; 3. 97M-Scotty Milan[8]; 4. 121-Eli Bookout[9]; 5. 88G-Grant Schaadt[2]; 6. 17-Quinn Jones[7]; 7. 48-Coen McDaniel[3]; 8. 32-Jason Tessier[5]; 9. 3S-Robert Stott[4]; 10. (DNS) 18K-Brayden Kongdara

FuelTech Race 49 (8 Laps): 1. 32T-Trey Marcham[5]; 2. 49Z-Zak Moore[1]; 3. 24U-Tristan Ullstrom[3]; 4. 34-John Vreeland[8]; 5. 5R-Chase Rodgers[6]; 6. 22Z-Kole Kirkman[7]; 7. 13F-Caiden Mitchell[9]; 8. 1T-Taylor Whitefield[10]; 9. 71T-Christopher Townsend[4]; 10. 95N-Kayden Barker[2]

FuelTech Race 50 (8 Laps): 1. 9F-Ryan Frandsen[2]; 2. 10-Brock Berreth[3]; 3. 42C-Noah Carpenter[4]; 4. 36V-Chase Howard[1]; 5. 5P-Luke Porter[6]; 6. 07A-Avery Morgan[7]; 7. 9C-Camryn Varrichio[9]; 8. (DNF) 6B-Blake Parmley[10]; 9. (DNF) 21G-Garth Kasiner[5]; 10. (DNF) 19J-Aiden Snead[8]

FuelTech Race 51 (8 Laps): 1. 14J-Jett Nunley[5]; 2. 78J-Pat Bealer[4]; 3. 78-Brody Wake[6]; 4. 3A-Drew Sherman[8]; 5. 14C-Connor Gross[7]; 6. 55B-Caleb Bacon[10]; 7. 21W-Ryder Wells[2]; 8. 1K-Karlas Stephens[3]; 9. (DNF) 10P-Brian Potter[1]; 10. (DNF) 24G-Greyson Springer[9]

FuelTech Race 52 (8 Laps): 1. 24X-KJ Snow[2]; 2. 12C-Chase Spicola[10]; 3. 210-Karter Battarbee[3]; 4. 67-Randy Wagnon Jr[9]; 5. 22-Curtis Jones[5]; 6. 33X-Caden Ashton[7]; 7. 33R-Joey Robinson[4]; 8. 101-Tobias Midkiff[6]; 9. (DNF) 13T-Tyler Odle[1]; 10. (DNF) 29M-Lawrence Mann[8]

FuelTech Race 53 (8 Laps): 1. 33-Cruz Dickerson[7]; 2. 41H-Colton Hardy[1]; 3. 44K-Rodney Westhafer[10]; 4. 21C-Case Piper[8]; 5. 75-Devan Myers[5]; 6. 6-Brylee Kilmer[4]; 7. 7-Quinn Thurein[6]; 8. 55N-Luke Hinkley[9]; 9. 29D-Dylan Menditto[3]; 10. (DQ) 3K-Jaxon Bishop[2]

FuelTech Race 54 (8 Laps): 1. 35G-Gaige Weldon[2]; 2. 12J-Brant Woods[4]; 3. 78S-Daniel Shaffer[1]; 4. 16T-Trevor Gach[8]; 5. 14S-Cannon McIntosh[9]; 6. 91K-Kevin Bayer[7]; 7. 17J-Jacob Johnston[3]; 8. 5Z-Graham Huffman[5]; 9. 319-Haidyn Hansen[6]; 10. (DNS) 25L-Dusty Young

FuelTech Race 55 (8 Laps): 1. 43-Parker Perry[3]; 2. 21Y-Jeffrey Newell[6]; 3. 44X-Jeffery Pahule[8]; 4. 99K-Seth Stenzel[7]; 5. 67Z-Cody Jessop[4]; 6. 24T-Glenn James Bratti[9]; 7. 4J-Jett Yantis[10]; 8. 9W-Weston Doklan[2]; 9. 70B-Micah Becker[5]; 10. (DNF) 18W-Wyatt Siegel[1]

FuelTech Race 56 (8 Laps): 1. 72J-Sam Johnson[7]; 2. 21X-Christopher Bell[5]; 3. 11K-Kaylee Bryson[10]; 4. 151-Joe B Miller[6]; 5. 4-Brent Shoemaker[3]; 6. 43E-Eddie Hamblen[9]; 7. 55D-Dalton Burley[8]; 8. 04A-Allen Hazell[1]; 9. 7P-Taylor Hart[2]; 10. (DNF) 1C-Cody Coughran[4]

FuelTech Race 57 (8 Laps): 1. 21S-Steven Snyder Jr[3]; 2. 5U-Jack Kassik[8]; 3. 27S-Angelo Karoussis[1]; 4. 5M-Ryder McCutcheon[6]; 5. L8-Ethan Stevens[5]; 6. 80N-Shawn Jones[2]; 7. 7C-Phillip Cordova[4]; 8. 80A-JP Amor[7]; 9. 58-Kyle Halter[10]; 10. (DNF) 46C-Cale McGee[9]

FuelTech Race 58 (8 Laps): 1. 51B-Kyle Busch[1]; 2. 2T-Todd Kirkman[7]; 3. 89-Zach Wigal[5]; 4. 4H-Bob Hentschel[10]; 5. 9D-Sawyer Davis[9]; 6. 03-Ty Schurr[4]; 7. 38-Bo Ready[6]; 8. 24D-Frank Stoner[8]; 9. 45D-Brandon Denton[3]; 10. 88J-JR McCutcheon[2]

FuelTech Race 59 (8 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[1]; 2. 15D-Dylan Schaadt[4]; 3. 52H-Hayden Mabe[8]; 4. 93-Matt Carr[9]; 5. 88A-Cooper Flynn[7]; 6. 9S-Brad Sutton[5]; 7. 8W-Jayden Wagner[2]; 8. 2-Adam Miller[3]; 9. (DNF) 24C-Cale Lagroon[6]; 10. (DNS) 14T-Talin Turner

FuelTech Race 60 (8 Laps): 1. 11A-Brent Crews[1]; 2. 555-Jett Barnes[4]; 3. 62-Rachel Zabawa[6]; 4. 83K-Kyle Larson[10]; 5. 19-Justin Robison[2]; 6. 22B-Bubba Hughes[9]; 7. 28-Garrett Bias[8]; 8. 66J-Jayden Clay[5]; 9. 9-Matt Moore[3]; 10. 32L-Brian Lunsford[7]

FuelTech Race 61 (8 Laps): 1. 7B-Mitchell Bard[2]; 2. 26T-Aidan Turner[6]; 3. 14L-Logan Heath[3]; 4. 3Y-Cole Roberts[8]; 5. 2A-Austin Wood[5]; 6. 17E-Kaylee Esgar[4]; 7. 10K-Koda Oller[7]; 8. 7A-Aaron Jesina[10]; 9. (DNF) 18F-Steve Finn[1]; 10. (DNF) 09M-Conner Morenus[9]

FuelTech Race 62 (8 Laps): 1. 7S-Kanon Posey[9]; 2. 34N-Todd Davis[3]; 3. 9K-Kieran Casillas[4]; 4. 28U-Chance Ullstrom[5]; 5. 11M-Lawrence Mann Jr[1]; 6. 77-Joshua Boissoneau[8]; 7. (DNF) 04H-Kyle Heflin[6]; 8. (DNF) 72D-Derrick Black[2]; 9. (DNF) 25J-Delaney Jost[7]

FuelTech Race 63 (8 Laps): 1. 15-Rob Pajauis[1]; 2. 12N-Jason Tyer[4]; 3. 5N-Nathan Meendering[2]; 4. 23A-Alec Quiggle[9]; 5. 71A-Anthony Rea[6]; 6. 7F-Nolan Bartley[3]; 7. 9B-Casey Bauman[5]; 8. 540-Dakota Woolever[7]; 9. 32K-Gabe Zahner[8]

FuelTech Race 64 (8 Laps): 1. 29A-Jake Andreotti[1]; 2. 54-David Taft[2]; 3. 23L-Joshua Lewis[8]; 4. 3Z-Trey Zorn[6]; 5. 65-Michael Faccinto[3]; 6. 16B-Brady Amos[5]; 7. 9J-Derek Hagar[9]; 8. 13J-Joseph Johnson[7]; 9. (DQ) 11P-Peter Smith[4]

FuelTech Race 65 (8 Laps): 1. 71S-Clinton Boyles[7]; 2. 25A-Anton Hernandez[8]; 3. 9M-Keith McIntyre Jr[2]; 4. 70-Brendan McCarter[5]; 5. 15K-Kevin Battarbee[3]; 6. X-Paul Wrazidlo[6]; 7. 19K-Ryan Kradel[1]; 8. 11Y-Colton Booten[4]; 9. (DNS) 91-Jason McDougal

FuelTech Race 66 (8 Laps): 1. 15C-Landon Graham[4]; 2. 25S-Justis Sokol[7]; 3. 32S-Kyran Keith[9]; 4. 81-Frank Flud[1]; 5. 48X-Koen Crawford[6]; 6. 5H-Haylee Papp[3]; 7. (DNF) 37A-Ayden Gatewood[8]; 8. (DNF) 76-Parker Montgomery[2]; 9. (DNF) 10L-Patrick Lundy[5]

FuelTech Race 67 (8 Laps): 1. 52-Blake Hahn[8]; 2. J37-Jovi Duffy[1]; 3. 157-Kyle Chady[3]; 4. 99-Chris Russell[9]; 5. 49L-Cameron La Rose[6]; 6. 2S-Garyt Smith[7]; 7. 28S-Daniel Smith[2]; 8. 9$-Eddie Ramsey[4]; 9. (DNF) 17L-Luke Drotschie[5]

FuelTech Race 68 (8 Laps): 1. 06-Marek Pipe[1]; 2. 94-Hayden Wise[7]; 3. 61-Cole Tinsley[8]; 4. 45-Ty Marrel[5]; 5. 4C-Khloe Cotton[9]; 6. 14X-TJ Smith[2]; 7. 541-Joe Bennett[4]; 8. (DNF) 12Z-Cameron Paul[6]; 9. (DNF) 15H-KayDee Howard[3]

FuelTech Race 69 (8 Laps): 1. 55X-Trevor Cline[2]; 2. 43B-Karson Battarbee[1]; 3. 95E-Paige Moss[3]; 4. 32J-Justin Burr[5]; 5. 359-Drake Stanaland[8]; 6. 51-Joshua Huish[4]; 7. 97G-Evan Garvy[7]; 8. 15L-Laela Eisenschenk[9]; 9. 14W-Bobby Wofford Jr[6]

FuelTech Race 70 (8 Laps): 1. 95B-James Roselli[1]; 2. 5J-Braden Jones[2]; 3. 60-Earl McDoulett Jr[3]; 4. 5A-Reece Shelton[5]; 5. 111-Brenham Crouch[6]; 6. 19S-Chase Schott[7]; 7. 81G-Giancarlo Ramessar[9]; 8. 55C-Connor Chamberlain[4]; 9. (DNS) 911-Bash Ferguson

E-Features (Top 2 advanced to their corresponding D-Feature.)

Hyper Race 211 | E1 (10 Laps): 1. 13J-Joseph Johnson[1]; 2. 9W-Weston Doklan[5]; 3. 11V-Wout Hoffmans[3]; 4. 19J-Aiden Snead[6]; 5. 11Y-Colton Booten[2]; 6. (DNF) 45X-Bradley Cox[4]; 7. (DNF) 11N-Alex Midkiff[8]; 8. (DNS) 64-Cade Jaeger; 9. (DNS) 319-Haidyn Hansen; 10. (DNS) 17N-Adyn Schmidt; 11. (DNS) 09M-Conner Morenus; 12. (DNS) 10P-Brian Potter; 13. (DNS) 1S-Skyler Jacobs; 14. (DNS) 12T-Ryan Timms

Hyper Race 212 | E2 (10 Laps): 1. 44N-Shawn Whitney[2]; 2. 12A-Austin McSperitt[3]; 3. 29J-Jaydon Barnes[7]; 4. 97-Brandon Lewis[4]; 5. 11H-Dustin Hamelmann[10]; 6. 74-Robby Brockman[8]; 7. 29M-Lawrence Mann[9]; 8. 7P-Taylor Hart[5]; 9. 24C-Cale Lagroon[6]; 10. 58-Kyle Halter[1]; 11. (DNS) 9$-Eddie Ramsey; 12. (DNS) 13T-Tyler Odle; 13. (DNS) 667-Amie Donner; 14. (DNS) 14T-Talin Turner

Hyper Race 213 | E3 (10 Laps): 1. 32-Jason Tessier[2]; 2. C71-Carter Jensrud[4]; 3. 95N-Kayden Barker[11]; 4. 55C-Connor Chamberlain[3]; 5. 92B-Eric Bartlett[5]; 6. 88X-Paul Javaux[7]; 7. 16C-Sam Coleman[9]; 8. 18F-Steve Finn[10]; 9. 39K-Kyle Sheard[12]; 10. 19K-Ryan Kradel[1]; 11. 72D-Derrick Black[6]; 12. (DNF) 29D-Dylan Menditto[8]; 13. (DNS) 14W-Bobby Wofford Jr; 14. (DNS) 14M-Johnny Mac

Hyper Race 214 | E4 (10 Laps): 1. 5Z-Graham Huffman[1]; 2. 94N-Bruce Newlin Jr[8]; 3. 88J-JR McCutcheon[9]; 4. 32K-Gabe Zahner[3]; 5. 76-Parker Montgomery[4]; 6. 124-Larry Bratti[7]; 7. 911-Bash Ferguson[10]; 8. (DNF) 1Z-Justin Zimmerman[2]; 9. (DNF) 3S-Robert Stott[5]; 10. (DNF) 45D-Brandon Denton[6]; 11. (DNS) 5Y-Bradley Huish; 12. (DNS) 1V-Mavrick Page; 13. (DNS) 21G-Garth Kasiner

Hyper Race 215 | E5 (10 Laps): 1. 9-Matt Moore[9]; 2. 66J-Jayden Clay[2]; 3. 70B-Micah Becker[7]; 4. 02B-Dillon Burks[6]; 5. 30X-John Crowder[10]; 6. 3V-Jim Vanzant[5]; 7. 12-Chloe High[1]; 8. (DNF) 99D-Bryant Dawson[3]; 9. (DNF) 11C-Shyla Ernst[4]; 10. (DNF) 20G-Noah Gass[8]; 11. (DNF) 2Z-Zach McNally[11]; 12. (DNS) 71T-Christopher Townsend; 13. (DNS) 29S-Sophya Papp

Hyper Race 216 | E6 (10 Laps): 1. 4X-Mike Grenert[1]; 2. 10L-Patrick Lundy[2]; 3. 2M-Colton McGimpsey[4]; 4. 1C-Cody Coughran[5]; 5. 18W-Wyatt Siegel[6]; 6. (DNF) 15H-KayDee Howard[3]; 7. (DNS) 101-Tobias Midkiff; 8. (DNS) 4K-Brandt Twitty; 9. (DNS) 18K-Brayden Kongdara; 10. (DNS) 11S-Jason Sechrist; 11. (DNS) 25J-Delaney Jost; 12. (DNS) 3L-Jimmy Leal; 13. (DNS) 18R-Brandon Anderson

Hyper Race 217 | E7 (10 Laps): 1. 12Z-Cameron Paul[1]; 2. 24G-Greyson Springer[6]; 3. 32L-Brian Lunsford[8]; 4. 10H-Owen Henrichs[3]; 5. 11P-Peter Smith[10]; 6. 6K-Tyler Edwards[2]; 7. 141-Brody Bridgeman[9]; 8. 04A-Allen Hazell[4]; 9. (DNF) 17L-Luke Drotschie[7]; 10. (DNF) 10X-Bryan Debrick[5]; 11. (DNF) 122-Lane Warner[11]; 12. (DNF) 25L-Dusty Young[12]; 13. (DNS) 1K-Karlas Stephens

Hyper Race 218 | E8 (10 Laps): 1. 480-Cory Green[1]; 2. 95J-Josh Fisher[9]; 3. 2-Adam Miller[3]; 4. 01D-Allen Saine[2]; 5. (DNF) 20-Chuck Morris[8]; 6. (DNF) 46C-Cale McGee[7]; 7. (DNF) 58X-David Beasley[5]; 8. (DNF) 21A-Justin Bates[4]; 9. (DNF) 24-JW Henderson[6]; 10. (DNS) 83H-Cullen Hutchison; 11. (DNS) 3E-Will Scribner; 12. (DNS) 3K-Jaxon Bishop; 13. (DNS) 91-Jason McDougal

D-Features (Top 2 advanced to their corresponding C-Feature.)

Hyper Race 219 | D1 (10 Laps): 1. 2S-Garyt Smith[3]; 2. 56-Michael Hubert[8]; 3. 23M-Rhea Lynn Moss[1]; 4. 297-Dillon Berglan[9]; 5. 3H-Caleb Burge[4]; 6. 7A-Aaron Jesina[7]; 7. 9W-Weston Doklan[11]; 8. 11M-Lawrence Mann Jr[5]; 9. 171-Alex Caldwell[6]; 10. 13J-Joseph Johnson[10]; 11. (DNS) 43C-Caleb Scarborough; 12. (DNS) 05-Kris Carroll; 13. (DNS) 21V-Michael Cawvey; 14. (DQ) 67Z-Cody Jessop[2]

Hyper Race 220 | D2 (10 Laps): 1. 88R-Ryder Laplante[1]; 2. 41B-Brody Snyder[4]; 3. 55D-Dalton Burley[5]; 4. 7-Quinn Thurein[8]; 5. 93A-John Antonino[3]; 6. 12A-Austin McSperitt[12]; 7. 9B-Casey Bauman[9]; 8. 44N-Shawn Whitney[11]; 9. 19S-Chase Schott[2]; 10. 46-Brandon Carr[7]; 11. 24D-Frank Stoner[10]; 12. 8G-Lance Griffith[6]; 13. (DNS) 2G-Garrett Benson; 14. (DNS) 6-Brylee Kilmer

Hyper Race 221 | D3 (10 Laps): 1. 51J-Dalton Parreira[3]; 2. 21H-Levi Hinck[1]; 3. 3W-Chris Cochran[9]; 4. 241-Cameron Campbell[2]; 5. X-Paul Wrazidlo[5]; 6. 1E-Eric Braundmeier[12]; 7. C71-Carter Jensrud[14]; 8. 33R-Joey Robinson[11]; 9. 30-Tyler Ruth[8]; 10. 28-Garrett Bias[6]; 11. 38-Bo Ready[10]; 12. 03-Ty Schurr[7]; 13. (DNF) 73-Chase McDougal[4]; 14. (DNF) 32-Jason Tessier[13]

Hyper Race 222 | D4 (10 Laps): 1. 17-Quinn Jones[2]; 2. 22-Curtis Jones[1]; 3. 5E-Mickey Bullock[3]; 4. 13F-Caiden Mitchell[4]; 5. 7F-Nolan Bartley[7]; 6. 7C-Phillip Cordova[8]; 7. 84D-Dalten Maust[5]; 8. 17E-Kaylee Esgar[6]; 9. (DNF) 94N-Bruce Newlin Jr[10]; 10. (DNF) 5Z-Graham Huffman[9]; 11. (DNS) 37A-Ayden Gatewood; 12. (DNS) 13C-Chris Counter; 13. (DNS) 04H-Kyle Heflin; 14. (DNS) 21W-Ryder Wells

Hyper Race 223 | D5 (10 Laps): 1. 22Z-Kole Kirkman[2]; 2. 81G-Giancarlo Ramessar[4]; 3. 75-Devan Myers[1]; 4. 9-Matt Moore[9]; 5. 66J-Jayden Clay[10]; 6. 8W-Jayden Wagner[8]; 7. 10K-Koda Oller[6]; 8. 5H-Haylee Papp[5]; 9. 541-Joe Bennett[7]; 10. (DNF) 191-Jasper Zeigafuse[3]; 11. (DNS) 9C-Camryn Varrichio; 12. (DNS) 20S-Nicholas Skias; 13. (DNS) 51-Joshua Huish; 14. (DNS) 73B-Braden Chiaramonte

Hyper Race 224 | D6 (10 Laps): 1. 14E-Eric Jennings[3]; 2. 07A-Avery Morgan[2]; 3. 99X-Cooper Williams[4]; 4. 12I-Dustin Tessier[6]; 5. L8-Ethan Stevens[1]; 6. 97G-Evan Garvy[7]; 7. L33-Leroy Boone[9]; 8. 4X-Mike Grenert[11]; 9. 55N-Luke Hinkley[8]; 10. 10L-Patrick Lundy[12]; 11. 28S-Daniel Smith[10]; 12. 8D-Michael Branum[5]; 13. (DNS) 4-Brent Shoemaker; 14. (DNS) 9J-Derek Hagar

Hyper Race 225 | D7 (10 Laps): 1. 2A-Austin Wood[1]; 2. 9S-Brad Sutton[3]; 3. 33X-Caden Ashton[2]; 4. 80N-Shawn Jones[5]; 5. 69T-Trey Erdmann[6]; 6. 12Z-Cameron Paul[9]; 7. 1T-Taylor Whitefield[4]; 8. 80A-JP Amor[8]; 9. 15L-Laela Eisenschenk[7]; 10. (DNS) 24G-Greyson Springer; 11. (DNS) 65-Michael Faccinto; 12. (DNS) 88G-Grant Schaadt; 13. (DNS) 28A-Mick Gile Jr; 14. (DNS) 48-Coen McDaniel

Hyper Race 226 | D8 (10 Laps): 1. 91K-Kevin Bayer[2]; 2. 14X-TJ Smith[7]; 3. 480-Cory Green[10]; 4. 19-Justin Robison[4]; 5. 95J-Josh Fisher[11]; 6. 9G-Cade Cowles[8]; 7. (DNF) 15K-Kevin Battarbee[3]; 8. (DNF) 72-Jordan Clary[1]; 9. (DNF) 6B-Blake Parmley[6]; 10. (DNF) 540-Dakota Woolever[9]; 11. (DNF) 16B-Brady Amos[5]; 12. (DNS) 5C-Cooper Miller; 13. (DNS) 75B-Blayne Buntin; 14. (DNS) 17J-Jacob Johnston

C-Features (Top 2 advanced to their corresponding B-Feature.)

Hyper Race 227 | C1 (10 Laps): 1. 89-Zach Wigal[1]; 2. 41H-Colton Hardy[3]; 3. 81C-Jace Park[5]; 4. 29K-Levi Kuntz[4]; 5. 88A-Cooper Flynn[8]; 6. 4C-Khloe Cotton[2]; 7. 9M-Keith McIntyre Jr[7]; 8. 1-Kortland Stephens[9]; 9. 56-Michael Hubert[12]; 10. 95E-Paige Moss[6]; 11. 14D-Dustin Cormany[10]; 12. (DNF) 2S-Garyt Smith[11]; 13. (DNS) 3C-Brady Ross; 14. (DNS) 14H-Tyler Walton

Hyper Race 228 | C2 (10 Laps): 1. 49-Aiden Price[1]; 2. 151-Joe B Miller[4]; 3. 22H-Hank Soares[9]; 4. 23-Cody Samuels[2]; 5. 85J-Logan Julien[8]; 6. 60-Earl McDoulett Jr[6]; 7. 41-Chuck Dunlap[11]; 8. 88R-Ryder Laplante[13]; 9. 2B-Brandon Boggs[7]; 10. 41B-Brody Snyder[14]; 11. 36V-Chase Howard[12]; 12. 5R-Chase Rodgers[10]; 13. (DNF) 77G-Dalten Gabbard[5]; 14. (DNF) J37-Jovi Duffy[3]

Hyper Race 229 | C3 (10 Laps): 1. 99K-Seth Stenzel[1]; 2. 81-Frank Flud[12]; 3. 88M-Max Crabdree[5]; 4. 21B-Mason Beinhower[7]; 5. 73T-Trevor McIntire[9]; 6. 64R-Ronnie Dawson[6]; 7. 51J-Dalton Parreira[11]; 8. 2J-Keegan Osantowski[2]; 9. 21H-Levi Hinck[13]; 10. 5P-Luke Porter[10]; 11. 43B-Karson Battarbee[3]; 12. (DNF) 5M-Ryder McCutcheon[4]; 13. (DNF) 78S-Daniel Shaffer[8]; 14. (DNS) 14U-Tylen Trammell

Hyper Race 230 | C4 (10 Laps): 1. 18-Anthony Perrego[3]; 2. 1H-Connor Lee[2]; 3. 3Z-Trey Zorn[4]; 4. 19W-Chelby Hinton[9]; 5. 54-David Taft[1]; 6. 87-Mack Leopard[5]; 7. 17-Quinn Jones[13]; 8. 34B-Colton Robinson[11]; 9. 55B-Caleb Bacon[6]; 10. 27S-Angelo Karoussis[8]; 11. 81L-Ethan Larsen[10]; 12. (DNF) 28U-Chance Ullstrom[7]; 13. (DNF) 22-Curtis Jones[12]; 14. (DNS) 71A-Anthony Rea

Hyper Race 231 | C5 (10 Laps): 1. 5J-Braden Jones[1]; 2. 44-Luke Anderson[10]; 3. 5G-Christian Bruno[4]; 4. 22Z-Kole Kirkman[11]; 5. 24U-Tristan Ullstrom[5]; 6. 70-Brendan McCarter[7]; 7. 42C-Noah Carpenter[3]; 8. 24T-Glenn James Bratti[9]; 9. 81G-Giancarlo Ramessar[12]; 10. 4T-Tyler Lupton[8]; 11. 31E-Eric Erdmann[6]; 12. 97L-Connor Lundy[2]; 13. 48X-Koen Crawford[13]; 14. 77-Joshua Boissoneau[14]

Hyper Race 232 | C6 (10 Laps): 1. 95M-London McKenzie[1]; 2. 86-Daison Pursley[3]; 3. 07A-Avery Morgan[11]; 4. 10R-Ray Brewer[9]; 5. 49L-Cameron La Rose[7]; 6. 45-Ty Marrel[5]; 7. 10E-Matt Ebarb[6]; 8. 9X-Duane Bartlett[8]; 9. (DNF) 9K-Kieran Casillas[2]; 10. (DNF) 14E-Eric Jennings[10]; 11. (DNF) 77M-Preston Norbury[4]; 12. (DNS) 5X-Chase Hyland; 13. (DNS) 210-Karter Battarbee; 14. (DNS) 43E-Eddie Hamblen

Hyper Race 233 | C7 (10 Laps): 1. 14S-Cannon McIntosh[1]; 2. 28P-Gunnar Pio[6]; 3. 7G-Jackson Gray[3]; 4. 66B-Blayden Graham[8]; 5. 14L-Logan Heath[5]; 6. 3R-Chris Rahe[2]; 7. 8-Josh Marcham[11]; 8. 17X-Chance Hull[4]; 9. 111-Brenham Crouch[10]; 10. 2A-Austin Wood[13]; 11. 0-Grant Champlin[12]; 12. 9S-Brad Sutton[14]; 13. 22B-Bubba Hughes[9]; 14. 32J-Justin Burr[7]

Hyper Race 234 | C8 (10 Laps): 1. 14C-Connor Gross[6]; 2. 91K-Kevin Bayer[13]; 3. 29-Blake Scott[3]; 4. 359-Drake Stanaland[4]; 5. 77E-Cole Esgar[8]; 6. 20B-Chase Bolf[9]; 7. 157-Kyle Chady[5]; 8. 48S-Trey Schleicher[11]; 9. 9D-Sawyer Davis[1]; 10. (DNF) 49Z-Zak Moore[2]; 11. (DNF) 4J-Jett Yantis[10]; 12. (DNF) 14X-TJ Smith[12]; 13. (DNF) 5A-Reece Shelton[7]; 14. (DNS) 5N-Nathan Meendering

Qualifiers (Top 16 in combined Heat/Qualifier passing points lock into the A-Feature)

Hyper Race 283 | Qualifier 1 (10 Laps): 1. 14R-Jake Nail[2]; 2. 71S-Clinton Boyles[3]; 3. 83K-Kyle Larson[7]; 4. 66-Broedy Graham[13]; 5. 67-Randy Wagnon Jr[9]; 6. 51F-Gary Taylor[14]; 7. 78J-Pat Bealer[10]; 8. 18A-Aidan Leingang[5]; 9. 71M-Gavin Miller[8]; 10. 94-Hayden Wise[1]; 11. 51B-Kyle Busch[12]; 12. 7S-Kanon Posey[4]; 13. 97M-Scotty Milan[11]; 14. 23L-Joshua Lewis[6]

Hyper Race 284 | Qualifier 2 (10 Laps): 1. 37-Aiden Purdue[3]; 2. 21-Cash Lovenburg[8]; 3. 95W-Nathan Ward[5]; 4. 12J-Brant Woods[10]; 5. 78A-Zak Gorski[7]; 6. 21J-Kameron Key[2]; 7. 78-Brody Wake[11]; 8. 93-Matt Carr[9]; 9. 14K-Kale Drake[4]; 10. 121-Eli Bookout[13]; 11. (DNF) 61-Cole Tinsley[6]; 12. (DNF) 02-Ashton Torgerson[12]; 13. (DNF) 10-Brock Berreth[14]; 14. (DNF) 32S-Kyran Keith[1]

Hyper Race 285 | Qualifier 3 (10 Laps): 1. 52-Blake Hahn[4]; 2. 10J-Emerson Axsom[6]; 3. 32T-Trey Marcham[2]; 4. 17G-Isaiah Garcia[1]; 5. 21Y-Jeffrey Newell[5]; 6. 39-Russ Disinger[7]; 7. 3-Cole Schroeder[3]; 8. 9F-Ryan Frandsen[8]; 9. 11A-Brent Crews[12]; 10. 23A-Alec Quiggle[9]; 11. 15D-Dylan Schaadt[10]; 12. 62-Rachel Zabawa[11]; 13. 34N-Todd Davis[14]; 14. 34-John Vreeland[13]

Hyper Race 286 | Qualifier 4 (10 Laps): 1. 11L-Landon Henry[1]; 2. 14J-Jett Nunley[2]; 3. 5U-Jack Kassik[3]; 4. 24X-KJ Snow[8]; 5. 43-Parker Perry[6]; 6. 24S-Colby Sokol[7]; 7. 12C-Chase Spicola[4]; 8. 555-Jett Barnes[10]; 9. 82-Seth Shebester[11]; 10. 26T-Aidan Turner[5]; 11. 3A-Drew Sherman[13]; 12. 15-Rob Pajauis[12]; 13. 99-Chris Russell[9]; 14. 126-Autumn Criste[14]

Hyper Race 287 | Qualifier 5 (10 Laps): 1. 21X-Christopher Bell[7]; 2. 59-Brody Mclaughlin[1]; 3. 2R-Brandon Rose[2]; 4. 74C-Sheldon Creed[4]; 5. 29A-Jake Andreotti[12]; 6. 3X-Danny Buccafusca[9]; 7. 35G-Gaige Weldon[8]; 8. 21S-Steven Snyder Jr[6]; 9. 14N-Tyler Courtney[5]; 10. 12N-Jason Tyer[10]; 11. 25A-Anton Hernandez[3]; 12. 21C-Case Piper[11]; 13. (DNF) 14-Blake Battles[13]; 14. (DNS) 15B-Brody Brown

Hyper Race 288 | Qualifier 6 (10 Laps): 1. 12K-Dylan Kadous[1]; 2. 16-Chase Porter[5]; 3. 17B-Quinton Benson[7]; 4. 8S-Corbin Rueschenberg[3]; 5. 48T-Tanner Holm[10]; 6. 16T-Trevor Gach[13]; 7. 88-Austin Torgerson[9]; 8. 11W-Shawn Mahaffey[14]; 9. 15Y-Jase Randolph[4]; 10. 7B-Mitchell Bard[8]; 11. 06-Marek Pipe[12]; 12. (DNF) 57-Jacob Lucas[6]; 13. (DNF) 2E-Eric Botelho[11]; 14. (DNF) 2F-Jadyn Friesen[2]

Hyper Race 289 | Qualifier 7 (10 Laps): 1. 77R-Robbie Smith[1]; 2. 44X-Jeffery Pahule[5]; 3. 20R-Ricky Thornton Jr[11]; 4. 44K-Rodney Westhafer[3]; 5. 3Y-Cole Roberts[13]; 6. 55X-Trevor Cline[8]; 7. 671-Waylon Phillips[7]; 8. 11D-Darren Brown[14]; 9. 2T-Todd Kirkman[2]; 10. 95B-James Roselli[12]; 11. 33-Cruz Dickerson[4]; 12. 20Q-Brecken Reese[9]; 13. 31B-Braxton Weger[10]; 14. (DNF) 82S-Austin Saunders[6]

Hyper Race 290 | Qualifier 8 (10 Laps): 1. 11K-Kaylee Bryson[3]; 2. 25S-Justis Sokol[2]; 3. 72J-Sam Johnson[4]; 4. 15N-Neal Allison[8]; 5. 15C-Landon Graham[1]; 6. 4H-Bob Hentschel[6]; 7. 21K-Thomas Kunsman Jr[9]; 8. 98D-Mason Daugherty[13]; 9. 3P-Drake Edwards[14]; 10. 52H-Hayden Mabe[5]; 11. 5-Reed Whitney[10]; 12. 9V-Kevin Thomas Jr[12]; 13. 73M-Wyatt Miller[7]; 14. 144-Cory Kelley[11]

B-Features (Top 2 from each advance to the LCQ)

Hyper Race 347 | B1 (12 Laps): 1. 74C-Sheldon Creed[2]; 2. 16T-Trevor Gach[3]; 3. 18A-Aidan Leingang[7]; 4. 33-Cruz Dickerson[8]; 5. 73M-Wyatt Miller[10]; 6. 24S-Colby Sokol[5]; 7. 88-Austin Torgerson[6]; 8. 21C-Case Piper[11]; 9. 12N-Jason Tyer[9]; 10. 12C-Chase Spicola[4]; 11. (DNF) 77R-Robbie Smith[1]; 12. (DNF) 89-Zach Wigal[12]; 13. (DNS) 15B-Brody Brown; 14. (DNS) 41H-Colton Hardy

Hyper Race 348 | B2 (12 Laps): 1. 8S-Corbin Rueschenberg[3]; 2. 21K-Thomas Kunsman Jr[5]; 3. 21Y-Jeffrey Newell[4]; 4. 23A-Alec Quiggle[7]; 5. 2F-Jadyn Friesen[10]; 6. 10-Brock Berreth[9]; 7. 14J-Jett Nunley[1]; 8. 49-Aiden Price[11]; 9. 151-Joe B Miller[12]; 10. (DNF) 5-Reed Whitney[8]; 11. (DNF) 11A-Brent Crews[6]; 12. (DNF) 29A-Jake Andreotti[2]; 13. (DNS) 11W-Shawn Mahaffey; 14. (DNS) 14N-Tyler Courtney

Hyper Race 349 | B3 (12 Laps): 1. 21S-Steven Snyder Jr[7]; 2. 12J-Brant Woods[1]; 3. 02-Ashton Torgerson[10]; 4. 59-Brody Mclaughlin[2]; 5. 11D-Darren Brown[5]; 6. 3X-Danny Buccafusca[4]; 7. 71M-Gavin Miller[8]; 8. 3A-Drew Sherman[9]; 9. 35G-Gaige Weldon[6]; 10. 81-Frank Flud[14]; 11. 44K-Rodney Westhafer[3]; 12. 99K-Seth Stenzel[13]; 13. 34N-Todd Davis[11]; 14. (DNF) 23L-Joshua Lewis[12]

Hyper Race 350 | B4 (12 Laps): 1. 95B-James Roselli[5]; 2. 48T-Tanner Holm[2]; 3. 9F-Ryan Frandsen[4]; 4. 32T-Trey Marcham[1]; 5. 7B-Mitchell Bard[6]; 6. 15C-Landon Graham[3]; 7. 18-Anthony Perrego[10]; 8. 34-John Vreeland[9]; 9. 97M-Scotty Milan[8]; 10. 15-Rob Pajauis[7]; 11. (DNF) 1H-Connor Lee[11]; 12. (DNS) 17B-Quinton Benson; 13. (DNS) 78J-Pat Bealer; 14. (DNS) 15Y-Jase Randolph

Hyper Race 351 | B5 (12 Laps): 1. 24X-KJ Snow[2]; 2. 55X-Trevor Cline[4]; 3. 3Y-Cole Roberts[1]; 4. 3-Cole Schroeder[5]; 5. 67-Randy Wagnon Jr[3]; 6. 3P-Drake Edwards[6]; 7. 82-Seth Shebester[7]; 8. 5J-Braden Jones[13]; 9. 51B-Kyle Busch[9]; 10. 26T-Aidan Turner[8]; 11. 44-Luke Anderson[14]; 12. 99-Chris Russell[11]; 13. 126-Autumn Criste[12]; 14. (DNS) 57-Jacob Lucas

Hyper Race 352 | B6 (12 Laps): 1. 51F-Gary Taylor[2]; 2. 21J-Kameron Key[4]; 3. 25S-Justis Sokol[1]; 4. 78A-Zak Gorski[3]; 5. 555-Jett Barnes[6]; 6. 86-Daison Pursley[14]; 7. 94-Hayden Wise[8]; 8. 95M-London McKenzie[13]; 9. 62-Rachel Zabawa[10]; 10. 2T-Todd Kirkman[7]; 11. 4H-Bob Hentschel[5]; 12. 06-Marek Pipe[9]; 13. (DNF) 14-Blake Battles[11]; 14. (DNS) 82S-Austin Saunders

Hyper Race 353 | B7 (12 Laps): 1. 15N-Neal Allison[2]; 2. 25A-Anton Hernandez[8]; 3. 95W-Nathan Ward[1]; 4. 17G-Isaiah Garcia[3]; 5. 78-Brody Wake[4]; 6. 61-Cole Tinsley[9]; 7. 2E-Eric Botelho[11]; 8. 14S-Cannon McIntosh[13]; 9. 9V-Kevin Thomas Jr[10]; 10. 32S-Kyran Keith[12]; 11. (DNF) 671-Waylon Phillips[6]; 12. (DNF) 98D-Mason Daugherty[5]; 13. (DNF) 28P-Gunnar Pio[14]; 14. (DNS) 7S-Kanon Posey

Hyper Race 354 | B8 (12 Laps): 1. 2R-Brandon Rose[2]; 2. 43-Parker Perry[3]; 3. 39-Russ Disinger[4]; 4. 20Q-Brecken Reese[10]; 5. 52H-Hayden Mabe[8]; 6. 91K-Kevin Bayer[14]; 7. 15D-Dylan Schaadt[9]; 8. 14K-Kale Drake[5]; 9. 144-Cory Kelley[12]; 10. 121-Eli Bookout[7]; 11. 5U-Jack Kassik[1]; 12. (DNF) 31B-Braxton Weger[11]; 13. (DNF) 14C-Connor Gross[13]; 14. (DNS) 93-Matt Carr

LCQ (Top 8 advance to the A-Feature)

Hyper Race 380 | LCQ (12 Laps): 1. 74C-Sheldon Creed[1]; 2. 24X-KJ Snow[2]; 3. 51F-Gary Taylor[3]; 4. 15N-Neal Allison[4]; 5. 21S-Steven Snyder Jr[7]; 6. 95B-James Roselli[8]; 7. 8S-Corbin Rueschenberg[6]; 8. 2R-Brandon Rose[5]; 9. 21K-Thomas Kunsman Jr[15]; 10. 21J-Kameron Key[14]; 11. 12J-Brant Woods[9]; 12. 55X-Trevor Cline[13]; 13. (DNF) 25A-Anton Hernandez[16]; 14. (DNF) 43-Parker Perry[12]; 15. (DNF) 16T-Trevor Gach[10]; 16. (DNF) 48T-Tanner Holm[11]

A-Feature

Hyper Race 389 | A Main (55 Laps): 1. 21X-Christopher Bell[2]; 2. 83K-Kyle Larson[14]; 3. 10J-Emerson Axsom[10]; 4. 20R-Ricky Thornton Jr[7]; 5. 24X-KJ Snow[18]; 6. 52-Blake Hahn[1]; 7. 14R-Jake Nail[8]; 8. 71S-Clinton Boyles[5]; 9. 37-Aiden Purdue[3]; 10. 72J-Sam Johnson[11]; 11. 95B-James Roselli[22]; 12. 15N-Neal Allison[20]; 13. 16-Chase Porter[12]; 14. 11K-Kaylee Bryson[4]; 15. (DNF) 44X-Jeffery Pahule[13]; 16. (DNF) 21S-Steven Snyder Jr[21]; 17. (DNF) 11L-Landon Henry[15]; 18. (DNF) 51F-Gary Taylor[19]; 19. (DNF) 12K-Dylan Kadous[16]; 20. (DNF) 21-Cash Lovenburg[6]; 21. (DNF) 8S-Corbin Rueschenberg[23]; 22. (DNF) 74C-Sheldon Creed[17]; 23. (DNF) 66-Broedy Graham[9]; 24. (DNF) 2R-Brandon Rose[24]