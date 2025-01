Brexton Busch Lands His First Junior Sprint Golden Driller At The Tulsa Shootout

- Advertisement -

Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (January 4, 2025) With cautions playing to his favor to keep out of traffic, that also meant dealing with restarts but did stop the charge of Brexton Busch as he led flag-to-flag for his first career Golden Driller with the Flying A-Motorsports Junior Sprints at the 40th annual Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout powered NOS Energy Drink.

Along with the Golden Driller, Flying A-Motorsports also awarded Busch with a Burromax, to which brought a wave of laughter saying, “Oh, my Mom is going to be made. She hates it when I’m on stuff like that.”

Taking off from the pole, Brexton hit his marks on every restart to hold off Jax Wittmer, who held on for second. Gage Pio made the run from seventh to round out the podium, with Mackcen Roush and Ashlyn Wittmer made up the top five.

A total of 107 drivers drew in for competition with the Flying A-Motorsports Junior Sprints at the 40th annual Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout powered NOS Energy Drink.

The Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center in Tulsa, Okla. Fans can also follow the Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout at https://www.facebook.com/TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).

40th Smiley’s Racing Products Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Saturday, January 4, 2025

FLYING A MOTORSPORTS JUNIOR SPRINTS (Top 60 in points to 6 Qualifying Races)

FuelTech Race 131 (8 Laps): 1. 52-Carson Brazeal[1]; 2. 5-Gage Pio[6]; 3. 20-Preston Trautschold[3]; 4. 17L-Dylan Langer[7]; 5. 1E-Enzo Iudicello[4]; 6. 4U-Lee Uzzell[5]; 7. 36-Blake Crooms[2]; 8. 1L-Axten Larsen[8]

FuelTech Race 132 (8 Laps): 1. 22G-Greyson Henry[2]; 2. 17C-Caleb Johannesen[4]; 3. 2M-Lee Moses[8]; 4. 05-William Davis[5]; 5. 17B-Aj Barber[6]; 6. 3G-Everett Geiger[1]; 7. 01-Hayes Perry[3]; 8. 53-Cooper Canady[7]

FuelTech Race 133 (8 Laps): 1. 12P-Collin Pruitt[2]; 2. 7-Hudson Andrews[3]; 3. 92-Lathan Knott[5]; 4. 17-Willow Coleman[1]; 5. 90-Maxwell Norick[6]; 6. 29-Jesse Bell[7]; 7. 24B-Colt Bailey[8]; 8. 114-Elliott Goodnight[4]

FuelTech Race 134 (8 Laps): 1. 17M-Mackcen Roush[4]; 2. 14X-Brayden Jewett[1]; 3. 1T-Ryker Toops[7]; 4. 3B-Boston Banks[2]; 5. 387-Nash Edwards[3]; 6. 14B-Chase Buntin[5]; 7. 66-Breck Buoy[6]; 8. (DNF) 7L-Logan Banks[8]

FuelTech Race 135 (8 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[6]; 2. 10E-Eli Potter[2]; 3. 379-Kendyl Leal[7]; 4. 4-Wyatt Yore[5]; 5. 36E-Drake Edwards[3]; 6. 37K-Kacie Pittman[4]; 7. (DNF) 14W-Lane White[8]; 8. (DNF) 61-JP Shotts[1]

FuelTech Race 136 (8 Laps): 1. 74C-Cale Martin[1]; 2. 1P-Paxton Belchik[2]; 3. 87-Levi Ballard[6]; 4. 16C-Kimber Crooms[8]; 5. 21-Brantley Lewis[7]; 6. 9-Weston Foster[3]; 7. 49-Brooks White[4]; 8. (DNF) 391-Holley Spake[5]

FuelTech Race 137 (8 Laps): 1. 5E-Eli Holden[5]; 2. 9C-Ashen Glazier[4]; 3. 5C-Cole Bezio[3]; 4. 37J-Jayden Ferneau[6]; 5. 24Z-Julian Zayas[8]; 6. 22-Ryker Jones[2]; 7. 45-Colt Crisp[7]; 8. 4Z-Kyler Zorn[1]

FuelTech Race 138 (8 Laps): 1. 83-Owen Larson[8]; 2. 2V-Mason Vincent[3]; 3. 15-Braylon Morris[6]; 4. 55K-Kayden Anderson[5]; 5. 2G-Gunner Rose[7]; 6. 15W-Beau Wyatt[2]; 7. 2X-Timmy Gerstner[1]; 8. 1Z-Zander LaRose[4]

FuelTech Race 139 (8 Laps): 1. 707-Jax Wittmer[8]; 2. 24C-Carolynn Sanders[2]; 3. 5T-Austin Turner[4]; 4. 12R-Dalton Clary[6]; 5. 15G-Giovanni Anderlini[1]; 6. 98-Mason McBride[7]; 7. 40-Koen Coleman[3]; 8. 3T-Bentley Thompson[5]

FuelTech Race 140 (8 Laps): 1. 77-Nixen Gabbard[2]; 2. 23-Micah Porter[3]; 3. 9S-Bristol Spicola[4]; 4. 19A-Allison Gauthier[5]; 5. 2-Luke Booher[1]; 6. 8-Ben Knox Jr[6]; 7. (DNS) 25P-Presley Hall

FuelTech Race 141 (8 Laps): 1. 11S-Sawyer McBride[3]; 2. 44-EJ Hatch[1]; 3. 6-Kruize Parson[4]; 4. 33-Luke Spring[5]; 5. 94-Preston McCutcheon[7]; 6. 5X-Luke Shelton[2]; 7. 15B-Leo Burris[6]

FuelTech Race 142 (8 Laps): 1. 7R-Ashlyn Wittmer[6]; 2. 14-Ryder Morris[1]; 3. 19-Liam Barton[7]; 4. 110-Keizer Kramer[2]; 5. 51-Easton Cambensy[4]; 6. 24K-Kasen Kalkwarf[3]; 7. 25Z-Bentlee Zimmerman[5]

FuelTech Race 143 (8 Laps): 1. 1-Paxton Perry[2]; 2. 65-Bryton Buoy[4]; 3. 47-Stetson Stroup[6]; 4. 49G-Grayson Graham[7]; 5. 3-Saylor Theodore[3]; 6. 99C-Charlie LaBonte[5]; 7. 16-Jett Swindoll[1]

FuelTech Race 144 (8 Laps): 1. 28K-McKenna Kren[1]; 2. 14V-Colton Vogel[2]; 3. 5B-Evan Boyd[3]; 4. 28B-Brex Woods[6]; 5. 36D-Dakota Warhurst[5]; 6. 56L-Giovanni Lucito[7]; 7. 22H-Gauge Healy[4]

Qualifiers (Top 12 in combined passing points advance to the A-Feature)

Flying A Motorsports Race 205 – Qualifier 1 (10 Laps): 1. 65-Bryton Buoy[1]; 2. 5-Gage Pio[3]; 3. 83-Owen Larson[4]; 4. 28K-McKenna Kren[5]; 5. 5B-Evan Boyd[9]; 6. 22G-Greyson Henry[2]; 7. 14X-Brayden Jewett[7]; 8. 37J-Jayden Ferneau[8]; 9. 17L-Dylan Langer[6]; 10. 21-Brantley Lewis[10]

Flying A Motorsports Race 206 – Qualifier 2 (10 Laps): 1. 12P-Collin Pruitt[2]; 2. 707-Jax Wittmer[4]; 3. 87-Levi Ballard[1]; 4. 2M-Lee Moses[3]; 5. 49G-Grayson Graham[6]; 6. 05-William Davis[9]; 7. 16C-Kimber Crooms[5]; 8. 44-EJ Hatch[7]; 9. 12R-Dalton Clary[8]; 10. 2G-Gunner Rose[10]

Flying A Motorsports Race 207 – Qualifier 3 (10 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[4]; 2. 15-Braylon Morris[1]; 3. 11S-Sawyer McBride[3]; 4. 77-Nixen Gabbard[2]; 5. 10E-Eli Potter[6]; 6. 7-Hudson Andrews[5]; 7. 14-Ryder Morris[7]; 8. 28B-Brex Woods[8]; 9. 4-Wyatt Yore[9]; 10. 94-Preston McCutcheon[10]

Flying A Motorsports Race 208 – Qualifier 4 (10 Laps): 1. 1-Paxton Perry[2]; 2. 47-Stetson Stroup[1]; 3. 7R-Ashlyn Wittmer[4]; 4. 2V-Mason Vincent[5]; 5. 1T-Ryker Toops[3]; 6. 5T-Austin Turner[7]; 7. 24Z-Julian Zayas[8]; 8. 55K-Kayden Anderson[9]; 9. 17B-Aj Barber[10]; 10. (DNF) 1P-Paxton Belchik[6]

Flying A Motorsports Race 209 – Qualifier 5 (10 Laps): 1. 5E-Eli Holden[4]; 2. 17C-Caleb Johannesen[2]; 3. 23-Micah Porter[5]; 4. 52-Carson Brazeal[1]; 5. 20-Preston Trautschold[8]; 6. 9S-Bristol Spicola[7]; 7. 90-Maxwell Norick[10]; 8. 24C-Carolynn Sanders[6]; 9. 19A-Allison Gauthier[9]; 10. 379-Kendyl Leal[3]

Flying A Motorsports Race 210 – Qualifier 6 (10 Laps): 1. 9C-Ashen Glazier[2]; 2. 17M-Mackcen Roush[4]; 3. 19-Liam Barton[3]; 4. 5C-Cole Bezio[8]; 5. 33-Luke Spring[9]; 6. 92-Lathan Knott[5]; 7. 3B-Boston Banks[10]; 8. 74C-Cale Martin[1]; 9. 6-Kruize Parson[7]; 10. 14V-Colton Vogel[6]

C-Features (Top 2 advanced to their corresponding B-Feature.)***

Flying A Motorsports Race 299 | C1 (10 Laps): 1. 110-Keizer Kramer[1]; 2. 2-Luke Booher[4]; 3. 7L-Logan Banks[10]; 4. 387-Nash Edwards[3]; 5. 51-Easton Cambensy[2]; 6. 15B-Leo Burris[8]; 7. 391-Holley Spake[11]; 8. 5X-Luke Shelton[7]; 9. 4Z-Kyler Zorn[12]; 10. 22H-Gauge Healy[9]; 11. 99C-Charlie LaBonte[5]; 12. (DNF) 9-Weston Foster[6]

Flying A Motorsports Race 300 | C2 (10 Laps): 1. 17-Willow Coleman[1]; 2. 24K-Kasen Kalkwarf[6]; 3. 29-Jesse Bell[2]; 4. 45-Colt Crisp[7]; 5. 36-Blake Crooms[10]; 6. 36E-Drake Edwards[3]; 7. 8-Ben Knox Jr[4]; 8. 24B-Colt Bailey[5]; 9. 3T-Bentley Thompson[11]; 10. 01-Hayes Perry[9]; 11. (DNF) 2X-Timmy Gerstner[12]; 12. (DNF) 25Z-Bentlee Zimmerman[8]

Flying A Motorsports Race 301 | C3 (10 Laps): 1. 4U-Lee Uzzell[4]; 2. 98-Mason McBride[2]; 3. 22-Ryker Jones[6]; 4. 14W-Lane White[5]; 5. 3G-Everett Geiger[7]; 6. 3-Saylor Theodore[3]; 7. 40-Koen Coleman[9]; 8. 49-Brooks White[8]; 9. 114-Elliott Goodnight[11]; 10. 25P-Presley Hall[12]; 11. (DNF) 36D-Dakota Warhurst[1]; 12. (DNF) 53-Cooper Canady[10]

Flying A Motorsports Race 302 | C4 (10 Laps): 1. 56L-Giovanni Lucito[2]; 2. 1E-Enzo Iudicello[1]; 3. 15G-Giovanni Anderlini[3]; 4. 15W-Beau Wyatt[6]; 5. 14B-Chase Buntin[4]; 6. 1Z-Zander LaRose[8]; 7. 66-Breck Buoy[7]; 8. 16-Jett Swindoll[10]; 9. (DNF) 37K-Kacie Pittman[5]; 10. (DNF) 1L-Axten Larsen[9]; 11. (DNF) 61-JP Shotts[11]

B-Features (Top 2 advance to the A-Feature)

lying A Motorsports Race 303 | B1 (10 Laps): 1. 19-Liam Barton[2]; 2. 87-Levi Ballard[3]; 3. 49G-Grayson Graham[5]; 4. 7-Hudson Andrews[6]; 5. 17C-Caleb Johannesen[1]; 6. 17L-Dylan Langer[10]; 7. 110-Keizer Kramer[13]; 8. 2-Luke Booher[14]; 9. 14V-Colton Vogel[12]; 10. 16C-Kimber Crooms[7]; 11. 4-Wyatt Yore[11]; 12. 14-Ryder Morris[8]; 13. 74C-Cale Martin[9]; 14. 33-Luke Spring[4]

Flying A Motorsports Race 304 | B2 (10 Laps): 1. 23-Micah Porter[1]; 2. 2M-Lee Moses[2]; 3. 2V-Mason Vincent[3]; 4. 10E-Eli Potter[5]; 5. 3B-Boston Banks[8]; 6. 37J-Jayden Ferneau[9]; 7. 17-Willow Coleman[13]; 8. 1T-Ryker Toops[4]; 9. 19A-Allison Gauthier[11]; 10. 21-Brantley Lewis[12]; 11. 5T-Austin Turner[6]; 12. 24Z-Julian Zayas[7]; 13. 379-Kendyl Leal[10]; 14. (DNF) 24K-Kasen Kalkwarf[14]

Flying A Motorsports Race 305 | B3 (10 Laps): 1. 15-Braylon Morris[1]; 2. 5C-Cole Bezio[2]; 3. 77-Nixen Gabbard[3]; 4. 52-Carson Brazeal[4]; 5. 44-EJ Hatch[8]; 6. 28B-Brex Woods[9]; 7. 6-Kruize Parson[10]; 8. 9S-Bristol Spicola[6]; 9. 4U-Lee Uzzell[13]; 10. 2G-Gunner Rose[12]; 11. 98-Mason McBride[14]; 12. 22G-Greyson Henry[5]; 13. 90-Maxwell Norick[7]; 14. 17B-Aj Barber[11]

Flying A Motorsports Race 306 | B4 (10 Laps): 1. 28K-McKenna Kren[2]; 2. 92-Lathan Knott[6]; 3. 20-Preston Trautschold[4]; 4. 1P-Paxton Belchik[11]; 5. 5B-Evan Boyd[3]; 6. 47-Stetson Stroup[1]; 7. 12R-Dalton Clary[10]; 8. 55K-Kayden Anderson[9]; 9. 1E-Enzo Iudicello[14]; 10. 56L-Giovanni Lucito[13]; 11. 24C-Carolynn Sanders[8]; 12. (DNF) 05-William Davis[5]; 13. (DNF) 14X-Brayden Jewett[7]; 14. (DNF) 94-Preston McCutcheon[12]

A-Feature:

Flying A Motorsports Race 385 | A Main (20 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[1]; 2. 707-Jax Wittmer[2]; 3. 5-Gage Pio[7]; 4. 17M-Mackcen Roush[5]; 5. 7R-Ashlyn Wittmer[6]; 6. 83-Owen Larson[4]; 7. 12P-Collin Pruitt[8]; 8. 19-Liam Barton[11]; 9. 87-Levi Ballard[15]; 10. 92-Lathan Knott[18]; 11. 9C-Ashen Glazier[10]; 12. 2M-Lee Moses[16]; 13. 15-Braylon Morris[13]; 14. 23-Micah Porter[12]; 15. 28K-McKenna Kren[14]; 16. 77-Nixen Gabbard[20]; 17. (DNF) 1-Paxton Perry[9]; 18. (DNF) 5E-Eli Holden[3]; 19. (DNF) 5C-Cole Bezio[17]; 20. (DNF) 2V-Mason Vincent[19]