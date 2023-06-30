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Tyler Nicely holds off Lucas Lee for Paducah Int’l Raceway DIRTcar Summit Modified Nationals win!

KentuckyPaducah Int'l RacewayOpen Wheel Modified NewsU.M.P. DIRTcar Series Modified News

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By jdearing
Tyler Nicely
Tyler Nicely
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16 entries

OPEN WHEEL MODFIEDS

Feature (20 Laps): 1. 25-Tyler Nicely[1]; 2. 12L-Lucas Lee[2]; 3. 36-Kenny Wallace[6]; 4. 1A-Steve Meyer Jr[7]; 5. 27-Michael Turner[13]; 6. 55-Alyssa Rowe[12]; 7. 188-Jeremy Sneed[11]; 8. 94-Tom Pasek[10]; 9. 2-Peyton Walker[9]; 10. 13-Charlie Mefford[3]; 11. 117E-Mark Enk[16]; 12. 11-Brian Ashby[14]; 13. 7D-Pete Sabatino[5]; 14. 10Y-Trent Young[4]; 15. 121-Caleb Slaughter[8]; 16. 54-Zachary Hawk[15]

Heat 1 (6 Laps): 1. 25-Tyler Nicely[1]; 2. 13-Charlie Mefford[3]; 3. 7D-Pete Sabatino[2]; 4. 1A-Steve Meyer Jr[5]; 5. 2-Peyton Walker[4]; 6. 188-Jeremy Sneed[6]; 7. 27-Michael Turner[7]; 8. 54-Zachary Hawk[8]

Heat 2 (6 Laps): 1. 12L-Lucas Lee[1]; 2. 10Y-Trent Young[3]; 3. 36-Kenny Wallace[2]; 4. 121-Caleb Slaughter[4]; 5. 94-Tom Pasek[6]; 6. 55-Alyssa Rowe[7]; 7. 11-Brian Ashby[5]; 8. 117E-Mark Enk[8]

Qualifying 1: 1. 25-Tyler Nicely, 00:16.641[2]; 2. 7D-Pete Sabatino, 00:16.803[5]; 3. 13-Charlie Mefford, 00:16.899[1]; 4. 2-Peyton Walker, 00:17.116[4]; 5. 1A-Steve Meyer Jr, 00:17.413[6]; 6. 188-Jeremy Sneed, 00:17.485[7]; 7. 27-Michael Turner, 00:17.713[8]; 8. 54-Zachary Hawk, 00:17.805[3]

Qualifying 2: 1. 12L-Lucas Lee, 00:16.932[6]; 2. 36-Kenny Wallace, 00:16.999[4]; 3. 10Y-Trent Young, 00:17.220[7]; 4. 121-Caleb Slaughter, 00:17.517[5]; 5. 11-Brian Ashby, 00:18.001[8]; 6. 94-Tom Pasek, 00:18.042[2]; 7. 55-Alyssa Rowe, 00:18.131[3]; 8. 117E-Mark Enk, 00:18.556[1]

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