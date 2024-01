LATE RACE CHARGE DELIVERS FOR BRAXTON FLATT AT THE TULSA SHOOTOUT IN JUNIOR SPRINTS!

- Advertisement -

Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (December 31, 2023) Making the pass for the win on Lap 18, young Illinois shoe, Braxton Flatt, grabbed his first career Golden Driller in the 39th annual American Waste Control Tulsa Shootout powered by NOS Energy.

The first driver from Illinois to top the Flying A Motorsports Junior Sprints, the check also came with a brand new 750 Burromax courtesy of Flying A Motorsports.

Racing up from sixth, Flatt wheeled the CB Industries No. 81 into second on Lap 8. Chasing race-long-leader J.J. Beason, a slip off the line was all it took for Flat to pounce. Keeping pace on the last lap, it wasn’t enough to mount a charge on Braxton.

Beason settled for second, with Eli Holden in third. Landon Miner and Jaxson Peters completed the top five.

The 2024 Flying A Motorsports Junior Sprint field set a new class record with 115 drivers drawing in.

The American Waste Control Tulsa Shootout takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center in Tulsa, Okla. More information on the event will be released as the event draws closer. All official rules, event information, and dates are online at http://www.tulsashootout.com. Fans can also follow the American Waste Control Tulsa Shootout at https://www.facebook.com/TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).

RESULTS:

39th American Waste Control Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Sunday, December 31, 2023

FLYING A MOTORSPORTS JUNIOR SPRINTS:

HEAT RACES (TOP 60 IN POINTS TO 6 QUALIFYING RACES)

Race 121 (8 Laps): 1. 88A-AJ Williams[1]; 2. 5B-Evan Boyd[2]; 3. 14R-Ryder Morris[4]; 4. 14C-River Cone[7]; 5. 18-Roper Roberts[5]; 6. 10W-Weston Foster[6]; 7. 911-Bradley Berryman[3]; 8. 74C-Cale Martin[8]

Race 122 (8 Laps): 1. 7D-Jackson Davenport[2]; 2. 28B-Brex Woods[1]; 3. 19-Liam Barton[8]; 4. 4G-Ryker Griggs[4]; 5. 11S-Sawyer McBride[6]; 6. 9-Case Hockman[7]; 7. 1B-Noah Betts[5]; 8. 81H-Maveryk Harris[3]

Race 123 (8 Laps): 1. 36-Landon Miner[6]; 2. 24Z-Julian Zayas[1]; 3. 17X-Caleb Johannesen[2]; 4. 90-Maxwell Norick[3]; 5. 45-Colt Crisp[4]; 6. 53-Cooper Canady[5]; 7. 3T-Bentley Thompson[7]; 8. (DNS) 2B-Aj Barber

Race 124 (8 Laps): 1. 87-Levi Ballard[1]; 2. 28K-McKenna Kren[2]; 3. 3X-Keatin Lyons[3]; 4. 98-Mason McBride[5]; 5. 14M-Jace Meyers[6]; 6. 45X-Weldon Baker[7]; 7. 17C-Willow Coleman[4]; 8. 24C-Carolynn Sanders[8]

Race 125 (8 Laps): 1. 26P-Jaxson Peters[4]; 2. 9D-Blayden Graham[7]; 3. 75-Masyn Truitt[2]; 4. 110-Keizer Kramer[5]; 5. 35U-Carson Utz[8]; 6. 2M-Lee Moses[6]; 7. 40R-Ryan Cannon[3]; 8. 36M-Maverick Reed[1]

Race 126 (8 Laps): 1. 5E-Eli Holden[1]; 2. 7-Hudson Andrews[2]; 3. 17M-Mackcen Roush[4]; 4. 96-Briggs Davis[7]; 5. 28W-Blainey Woods[3]; 6. 45U-Cameron Utz[5]; 7. 4-Wyatt Yore[6]; 8. (DNS) 9B-Bristol Spicola

Race 127 (8 Laps): 1. 2V-Mason Vincent[3]; 2. 5-Kaden Wells[5]; 3. 65J-Landon Snyder[1]; 4. 45H-Heath Walton[6]; 5. 29-Jesse Bell[2]; 6. 1-Paxton Perry[4]; 7. 22H-Greyson Henry[7]; 8. (DNS) 3R-Ryan Ooley

Race 128 (8 Laps): 1. 9C-Grayson Cooksey[3]; 2. 12P-Collin Pruitt[4]; 3. 15-Braylon Morris[5]; 4. 17B-Brycen Roush[7]; 5. 55X-Maya Mauldin[2]; 6. 05-William Davis[8]; 7. 13K-Tatum Kriegel[1]; 8. 379-Kendyl Leal[6]

Race 129 (8 Laps): 1. 5G-Gage Pio[2]; 2. 22D-Dalton Clary[4]; 3. 23-Hudson Little[3]; 4. 43L-Brody Caldwell[1]; 5. 19J-JT Daniel[6]; 6. 57-Kaden Gramm[8]; 7. 7L-Logan Banks[5]; 8. (DNF) 14Q-Quentin Hagopian[7]

Race 130 (8 Laps): 1. 14B-Brayden Jewett[1]; 2. 9S-Braxton Stewart[4]; 3. 14Z-Zane Smith[3]; 4. 7M-Miken Iverson[8]; 5. 36R-Rayce Reed[2]; 6. 40C-Koen Coleman[6]; 7. 56L-Giovanni Lucito[7]; 8. (DNF) 17-Cole Jones[5]

Race 131 (8 Laps): 1. 36J-JJ Beason[5]; 2. 71-Jagger Wiggs[2]; 3. 21-Tanner Thompson[4]; 4. 17Z-Manuel Zayas[3]; 5. 1L-Axten Larsen[1]; 6. (DNS) 3K-Kaden Pacheco; 7. (DNS) 36D-Dakota Warhurst

Race 132 (8 Laps): 1. 81-Braxton Flatt[2]; 2. 22-Ryker Jones[1]; 3. 92-Lathan Knott[6]; 4. 10E-Eli Potter[7]; 5. 777-Corbin Weekly[5]; 6. 387-Nash Edwards[4]; 7. 14-Lane White[3]

Race 133 (8 Laps): 1. 11B-DJ Beach[3]; 2. 7G-Landen Gansen[4]; 3. 7X-Forest Holder[7]; 4. 38-Isabella Landis[5]; 5. 99G-Gentry Shelton[1]; 6. 51-Kase Martin[6]; 7. (DNF) 2-Luke Booher[2]

Race 134 (8 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[3]; 2. 141-Chase Buntin[2]; 3. 27-Brody Stewart[4]; 4. 13V-Braxon Vasconcellos[5]; 5. 16B-Noah Britton[6]; 6. 6-Kruize Parson[7]; 7. 37K-Kacie Pittman[1]

Race 135 (8 Laps): 1. 29M-Myles Bartley[1]; 2. 18S-Bo Cheatham[5]; 3. 1T-Ryker Toops[7]; 4. 40-Tigh Shaffer[3]; 5. 55K-Kayden Anderson[6]; 6. 52-Carson Brazeal[2]; 7. 077-Cally Woodrow[4]

QUALIFIERS (TOP 12 IN COMBINED HEAT/QUALIFIER PASSING POINTS ADVANCE TO THE A-MAIN)

Race 190 – Qualifier 1 (10 Laps): 1. 9S-Braxton Stewart[1]; 2. 36-Landon Miner[4]; 3. 17B-Brycen Roush[6]; 4. 9C-Grayson Cooksey[3]; 5. 13V-Braxon Vasconcellos[10]; 6. 14B-Brayden Jewett[5]; 7. 141-Chase Buntin[7]; 8. 14Z-Zane Smith[9]; 9. 21-Tanner Thompson[8]; 10. 1T-Ryker Toops[2]

Race 191 – Qualifier 2 (10 Laps): 1. 36J-JJ Beason[4]; 2. 7D-Jackson Davenport[2]; 3. 27-Brody Stewart[8]; 4. 28B-Brex Woods[7]; 5. 11B-DJ Beach[3]; 6. 17X-Caleb Johannesen[9]; 7. 7G-Landen Gansen[1]; 8. 29M-Myles Bartley[5]; 9. 10E-Eli Potter[6]; 10. 65J-Landon Snyder[10]

Race 192 – Qualifier 3 (10 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[3]; 2. 9D-Blayden Graham[4]; 3. 92-Lathan Knott[1]; 4. 5G-Gage Pio[2]; 5. 4G-Ryker Griggs[10]; 6. 7M-Miken Iverson[5]; 7. 45H-Heath Walton[8]; 8. 5B-Evan Boyd[6]; 9. 75-Masyn Truitt[9]; 10. 24Z-Julian Zayas[7]

Race 193 – Qualifier 4 (10 Laps): 1. 81-Braxton Flatt[2]; 2. 26P-Jaxson Peters[4]; 3. 88A-AJ Williams[1]; 4. 5-Kaden Wells[3]; 5. 28K-McKenna Kren[6]; 6. 15-Braylon Morris[5]; 7. 98-Mason McBride[9]; 8. 90-Maxwell Norick[10]; 9. 22-Ryker Jones[7]; 10. 35U-Carson Utz[8]

Race 194 – Qualifier 5 (10 Laps): 1. 87-Levi Ballard[1]; 2. 12P-Collin Pruitt[2]; 3. 110-Keizer Kramer[9]; 4. 14C-River Cone[5]; 5. 7-Hudson Andrews[6]; 6. 18S-Bo Cheatham[3]; 7. 14R-Ryder Morris[7]; 8. 28W-Blainey Woods[10]; 9. 3X-Keatin Lyons[8]; 10. 19-Liam Barton[4]

Race 195 – Qualifier 6 (10 Laps): 1. 5E-Eli Holden[1]; 2. 96-Briggs Davis[5]; 3. 22D-Dalton Clary[2]; 4. 2V-Mason Vincent[4]; 5. 7X-Forest Holder[3]; 6. 17M-Mackcen Roush[7]; 7. 23-Hudson Little[8]; 8. 71-Jagger Wiggs[6]; 9. 17Z-Manuel Zayas[10]; 10. 38-Isabella Landis[9]

C-MAIN (TOP 2 FROM EACH ADVANCE TO B-MAINS)

Race 282 – C1 (10 Laps): 1. 40-Tigh Shaffer[1]; 2. 57-Kaden Gramm[3]; 3. 1B-Noah Betts[10]; 4. 22H-Greyson Henry[9]; 5. 45X-Weldon Baker[5]; 6. 81H-Maveryk Harris[14]; 7. 24C-Carolynn Sanders[12]; 8. 911-Bradley Berryman[11]; 9. 777-Corbin Weekly[4]; 10. 2M-Lee Moses[7]; 11. 37K-Kacie Pittman[13]; 12. 3T-Bentley Thompson[8]; 13. 16B-Noah Britton[2]; 14. 36R-Rayce Reed[6]

Race 283 – C2 (10 Laps): 1. 11S-Sawyer McBride[1]; 2. 55K-Kayden Anderson[2]; 3. 6-Kruize Parson[5]; 4. 43L-Brody Caldwell[3]; 5. 2-Luke Booher[12]; 6. 7L-Logan Banks[10]; 7. 40R-Ryan Cannon[11]; 8. 1-Paxton Perry[8]; 9. 40C-Koen Coleman[7]; 10. 56L-Giovanni Lucito[9]; 11. 45-Colt Crisp[4]; 12. 36M-Maverick Reed[14]; 13. 379-Kendyl Leal[13]; 14. 1L-Axten Larsen[6]

Race 284 – C3 (10 Laps): 1. 14M-Jace Meyers[1]; 2. 9-Case Hockman[4]; 3. 18-Roper Roberts[3]; 4. 17C-Willow Coleman[10]; 5. 36D-Dakota Warhurst[9]; 6. 2B-Aj Barber[13]; 7. 51-Kase Martin[7]; 8. 387-Nash Edwards[8]; 9. 14Q-Quentin Hagopian[12]; 10. 99G-Gentry Shelton[6]; 11. 29-Jesse Bell[5]; 12. 4-Wyatt Yore[2]; 13. 14-Lane White[11]; 14. 3R-Ryan Ooley[14]

Race 285 – C4 (10 Laps): 1. 9B-Bristol Spicola[9]; 2. 10W-Weston Foster[6]; 3. 17-Cole Jones[13]; 4. 52-Carson Brazeal[8]; 5. 55X-Maya Mauldin[5]; 6. 74C-Cale Martin[11]; 7. 05-William Davis[2]; 8. 19J-JT Daniel[1]; 9. 13K-Tatum Kriegel[12]; 10. 53-Cooper Canady[4]; 11. 077-Cally Woodrow[10]; 12. 3K-Kaden Pacheco[7]; 13. 45U-Cameron Utz[3]

B-MAIN (TOP 2 FROM EACH ADVANCE TO A-MAINS)

Race 286 – B1 (10 Laps): 1. 9C-Grayson Cooksey[2]; 2. 14B-Brayden Jewett[6]; 3. 7G-Landen Gansen[7]; 4. 28K-McKenna Kren[5]; 5. 11B-DJ Beach[4]; 6. 14R-Ryder Morris[8]; 7. 28W-Blainey Woods[10]; 8. 92-Lathan Knott[3]; 9. 5B-Evan Boyd[9]; 10. 1T-Ryker Toops[11]; 11. 57-Kaden Gramm[14]; 12. 40-Tigh Shaffer[13]; 13. 24Z-Julian Zayas[12]; 14. 7D-Jackson Davenport[1]

Race 287 – B2 (10 Laps): 1. 12P-Collin Pruitt[1]; 2. 88A-AJ Williams[3]; 3. 14C-River Cone[4]; 4. 7-Hudson Andrews[5]; 5. 7M-Miken Iverson[6]; 6. 11S-Sawyer McBride[13]; 7. 22D-Dalton Clary[2]; 8. 71-Jagger Wiggs[9]; 9. 35U-Carson Utz[12]; 10. 75-Masyn Truitt[11]; 11. 23-Hudson Little[8]; 12. 55K-Kayden Anderson[14]; 13. 21-Tanner Thompson[10]; 14. 45H-Heath Walton[7]

Race 288 – B3 (10 Laps): 1. 17B-Brycen Roush[1]; 2. 13V-Braxon Vasconcellos[3]; 3. 17M-Mackcen Roush[6]; 4. 18S-Bo Cheatham[5]; 5. 28B-Brex Woods[2]; 6. 19-Liam Barton[9]; 7. 3X-Keatin Lyons[11]; 8. 4G-Ryker Griggs[4]; 9. 9-Case Hockman[14]; 10. 10E-Eli Potter[10]; 11. 65J-Landon Snyder[12]; 12. 29M-Myles Bartley[8]; 13. 98-Mason McBride[7]; 14. (DNF) 14M-Jace Meyers[13]

Race 289 – B4 (10 Laps): 1. 2V-Mason Vincent[1]; 2. 5G-Gage Pio[3]; 3. 141-Chase Buntin[7]; 4. 5-Kaden Wells[2]; 5. 22-Ryker Jones[10]; 6. 7X-Forest Holder[4]; 7. 17X-Caleb Johannesen[5]; 8. 10W-Weston Foster[14]; 9. 14Z-Zane Smith[8]; 10. 15-Braylon Morris[6]; 11. 9B-Bristol Spicola[13]; 12. 17Z-Manuel Zayas[11]; 13. 90-Maxwell Norick[9]; 14. 38-Isabella Landis[12]

RACECRAFT A-MAIN

Race 364 – A Main (20 Laps): 1. 81-Braxton Flatt[6]; 2. 36J-JJ Beason[1]; 3. 5E-Eli Holden[12]; 4. 36-Landon Miner[2]; 5. 26P-Jaxson Peters[5]; 6. 27-Brody Stewart[8]; 7. 9S-Braxton Stewart[7]; 8. 12P-Collin Pruitt[14]; 9. 87-Levi Ballard[10]; 10. 17B-Brycen Roush[15]; 11. 9D-Blayden Graham[3]; 12. 18B-Brexton Busch[4]; 13. 88A-AJ Williams[18]; 14. 9C-Grayson Cooksey[13]; 15. 110-Keizer Kramer[11]; 16. 14B-Brayden Jewett[17]; 17. 5G-Gage Pio[20]; 18. 13V-Braxon Vasconcellos[19]; 19. 2V-Mason Vincent[16]; 20. 96-Briggs Davis[9]