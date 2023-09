Ricky Weiss claims Earl Baltes Classic at Eldora Speedway!

- Advertisement -

Late Models – Qualifying

1. OO-Richard Stephens, 15.656; 2. 4-Travis Stemler, 15.684; 3. 12-Jason Jameson, 15.705; 4. 68-Adam Stricker, 15.935; 5. 15-James Rice, 16.034; 6. 4T-Tripp Gerrald, 16.109; 7. 5M-Zach Milbee, 16.355; 8. 48-Timothy Lance, 16.425; 9. 29-Clint Keenen, 16.475; 10. S21-Seth Daniels, 16.543; 11. 111-Steven Roberts, 16.623; 12. 31-Kye Blight, 16.651; 13. 53-Hillard Miller, 16.989; 14. 11C-Rachel Carpenter, 17.273; 15. 39-Mike Hildebrand, 17.407; 16. 9-Nick Hoffman, 17.526; 17. P3-Jeff Robertson, 18.104; 18. 22F-Nick Fenner, 18.287; 19. C4-Freddie Carpenter, 99.991; 20. W1-Cory Workman, 99.992; 21. 7-Ricky Weiss, 15.585; 22. 5N-Dustin Nobbe, 15.651; 23. 66C-Matt Cosner, 15.743; 24. 55G-Kody Evans, 15.827; 25. 1N-Casey Noonan, 15.866; 26. 21N-Logan Nickerson, 15.910; 27. 20TC-Tristan Chamberlain, 15.935; 28. 95J-Jerry Bowersock, 16.016; 29. 11-Josh Rice, 16.060; 30. 28-Tyler Carpenter, 16.156; 31. 99J-Donald Jeschke, 16.192; 32. 71R-Rod Conley, 16.200; 33. 8-Rob Anderzack, 16.399; 34. 9R-Curtis Roberts, 16.483; 35. 6-Tyler Nicely, 16.539; 36. 63-Terry Rushlow, 16.657; 37. 79-Bill Lewis, 16.822; 38. 81M-Matthew Melvin, 17.770; 39. 17-David Ellis, 18.762

Heat #1 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 12-Jason Jameson[3]; 2. 15-James Rice[2]; 3. 5M-Zach Milbee[1]; 4. OO-Richard Stephens[4]; 5. 111-Steven Roberts[6]; 6. 39-Mike Hildebrand[8]; 7. C4-Freddie Carpenter[10]; 8. 53-Hillard Miller[7]; 9. P3-Jeff Robertson[9]; 10. 29-Clint Keenen[5]

Heat #2 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 48-Timothy Lance[1]; 2. 4T-Tripp Gerrald[2]; 3. 31-Kye Blight[6]; 4. 68-Adam Stricker[3]; 5. 4-Travis Stemler[4]; 6. S21-Seth Daniels[5]; 7. 9-Nick Hoffman[8]; 8. 11C-Rachel Carpenter[7]; 9. W1-Cory Workman[10]; 10. 22F-Nick Fenner[9]

Heat #3 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 20TC-Tristan Chamberlain[1]; 2. 7-Ricky Weiss[4]; 3. 1N-Casey Noonan[2]; 4. 66C-Matt Cosner[3]; 5. 11-Josh Rice[5]; 6. 6-Tyler Nicely[8]; 7. 99J-Donald Jeschke[6]; 8. 8-Rob Anderzack[7]; 9. 17-David Ellis[10]; 10. 79-Bill Lewis[9]

Heat #4 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 21N-Logan Nickerson[2]; 2. 5N-Dustin Nobbe[4]; 3. 95J-Jerry Bowersock[1]; 4. 55G-Kody Evans[3]; 5. 28-Tyler Carpenter[5]; 6. 71R-Rod Conley[6]; 7. 9R-Curtis Roberts[7]; 8. 81M-Matthew Melvin[9]; 9. 63-Terry Rushlow[8]

B-Feature #1 – (10)Laps – Top 2 Transfer

1. 9-Nick Hoffman[4]; 2. S21-Seth Daniels[2]; 3. 39-Mike Hildebrand[1]; 4. W1-Cory Workman[8]; 5. 11C-Rachel Carpenter[6]; 6. P3-Jeff Robertson[7]; 7. 22F-Nick Fenner[10]; 8. 53-Hillard Miller[5]

B-Feature #2 – (10)Laps – Top 2 Transfer

1. 71R-Rod Conley[2]; 2. 6-Tyler Nicely[1]; 3. 9R-Curtis Roberts[4]; 4. 8-Rob Anderzack[5]; 5. 99J-Donald Jeschke[3]; 6. 63-Terry Rushlow[8]; 7. 81M-Matthew Melvin[6]

A-Feature – (30)Laps

1. 7-Ricky Weiss[2]; 2. 4T-Tripp Gerrald[4]; 3. 21N-Logan Nickerson[1]; 4. 12-Jason Jameson[3]; 5. 31-Kye Blight[10]; 6. 15-James Rice[6]; 7. 20TC-Tristan Chamberlain[7]; 8. 28-Tyler Carpenter[20]; 9. 4-Travis Stemler[18]; 10. 66C-Matt Cosner[15]; 11. S21-Seth Daniels[23]; 12. 68-Adam Stricker[14]; 13. 48-Timothy Lance[5]; 14. 5N-Dustin Nobbe[8]; 15. 95J-Jerry Bowersock[12]; 16. 5M-Zach Milbee[9]; 17. 71R-Rod Conley[22]; 18. 111-Steven Roberts[17]; 19. 11-Josh Rice[19]; 20. 9-Nick Hoffman[21]; 21. 55G-Kody Evans[16]; 22. 6-Tyler Nicely[24]; 23. 1N-Casey Noonan[11]; 24. OO-Richard Stephens[13]

____________________

Modifieds – Qualifying

1. 21C-Andrew Charlson, 17.249; 2. 49-Brian Ruhlman, 17.316; 3. B4-Scottie Williams, 17.406; 4. 41-Brad Goff, 17.537; 5. 11R-Jeremy Rayburn, 17.571; 6. 35-David Stremme, 17.577; 7. O5-Dalton Smith, 17.813; 8. 777-Trevor Neville, 17.851; 9. 10-Nathan Loney, 17.916; 10. 32-Chad Roush, 17.926; 11. 463-Daniel Sanchez, 18.081; 12. 5X-Jerry Bowersock, 18.130; 13. 114-Clayton Bryant, 18.150; 14. 3H-Jason Hollon, 18.297; 15. 188-Aaron Orr, 18.418; 16. 54-Zachary Hawk, 18.435; 17. 8-David Pinkerton, 18.478; 18. S8-Jordan Stotts, 18.745; 19. 7C-Zachary Carr, 18.867; 20. 36S-Adam Schaeff, 19.356; 21. 11G-Kevin Grilliot, 19.545; 22. 12S-Brad Stone, 99.991; 23. 17N-Dillon Nusbaum, 17.216; 24. 3W-Dylan Woodling, 17.402; 25. 7-Evan Taylor, 17.426; 26. 18-Ryan Sutter, 17.465; 27. 16-Jeff Koz, 17.487; 28. 52-Weasel Phlipot, 17.506; 29. 5-Jonathan Taylor, 17.536; 30. 18K-Brandon Kinzer, 17.612; 31. 14-Dalton Lane, 17.759; 32. 34X-Shane O’Connor, 17.850; 33. 43J-Jacob Hall, 17.872; 34. 22T-Tony Anderson, 17.981; 35. 80-Cole Sink, 18.079; 36. 88-Scott Orr, 18.127; 37. 11W-Tommy Wallace, 18.463; 38. 10H-Brad Hess, 18.816; 39. K4-Christopher Kruetzkamp, 18.938; 40. 4-Jason Kinney, 18.991; 41. 11-Shawn Donahue, 19.144; 42. 33W-Bryan Wombolt, 19.294; 43. 4M-Dustin Moore, 19.988; 44. 17-Nick Snell, 99.992

Heat #1 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 11R-Jeremy Rayburn[2]; 2. B4-Scottie Williams[3]; 3. 10-Nathan Loney[5]; 4. 21C-Andrew Charlson[4]; 5. 114-Clayton Bryant[7]; 6. 463-Daniel Sanchez[6]; 7. 11G-Kevin Grilliot[11]; 8. 188-Aaron Orr[8]; 9. 8-David Pinkerton[9]; 10. 7C-Zachary Carr[10]; 11. O5-Dalton Smith[1]

Heat #2 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 49-Brian Ruhlman[4]; 2. 41-Brad Goff[3]; 3. 5X-Jerry Bowersock[6]; 4. 32-Chad Roush[5]; 5. 54-Zachary Hawk[8]; 6. 777-Trevor Neville[1]; 7. 3H-Jason Hollon[7]; 8. 36S-Adam Schaeff[10]; 9. S8-Jordan Stotts[9]; 10. 35-David Stremme[2]; 11. 12S-Brad Stone[11]

Heat #3 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 5-Jonathan Taylor[1]; 2. 16-Jeff Koz[2]; 3. 7-Evan Taylor[3]; 4. 14-Dalton Lane[5]; 5. 43J-Jacob Hall[6]; 6. 11-Shawn Donahue[10]; 7. K4-Christopher Kruetzkamp[9]; 8. 4M-Dustin Moore[11]; 9. 80-Cole Sink[7]; 10. 17N-Dillon Nusbaum[4]; 11. 11W-Tommy Wallace[8]

Heat #4 – (8)Laps – Top 5 Transfer

1. 18K-Brandon Kinzer[1]; 2. 18-Ryan Sutter[3]; 3. 3W-Dylan Woodling[4]; 4. 52-Weasel Phlipot[2]; 5. 34X-Shane O’Connor[5]; 6. 88-Scott Orr[7]; 7. 22T-Tony Anderson[6]; 8. 17-Nick Snell[11]; 9. 10H-Brad Hess[8]; 10. 33W-Bryan Wombolt[10]; 11. 4-Jason Kinney[9]

B-Feature #1 – (8)Laps – Top 2 Transfer

1. 777-Trevor Neville[2]; 2. 463-Daniel Sanchez[1]; 3. 3H-Jason Hollon[4]; 4. 8-David Pinkerton[7]; 5. 188-Aaron Orr[5]; 6. 36S-Adam Schaeff[6]; 7. 7C-Zachary Carr[9]; 8. 11G-Kevin Grilliot[3]; 9. S8-Jordan Stotts[8]; 10. O5-Dalton Smith[11]

B-Feature #2 – (8)Laps – Top 2 Transfer

1. 17N-Dillon Nusbaum[9]; 2. 17-Nick Snell[6]; 3. 88-Scott Orr[2]; 4. 11W-Tommy Wallace[11]; 5. 10H-Brad Hess[8]; 6. 80-Cole Sink[7]; 7. K4-Christopher Kruetzkamp[3]; 8. 4-Jason Kinney[12]; 9. 22T-Tony Anderson[4]; 10. 11-Shawn Donahue[1]; 11. 4M-Dustin Moore[5]

A-Feature – (20)Laps

1. 16-Jeff Koz[3]; 2. 18K-Brandon Kinzer[8]; 3. 17N-Dillon Nusbaum[22]; 4. 5-Jonathan Taylor[5]; 5. 21C-Andrew Charlson[13]; 6. 3W-Dylan Woodling[12]; 7. 7-Evan Taylor[11]; 8. B4-Scottie Williams[4]; 9. 41-Brad Goff[7]; 10. 5X-Jerry Bowersock[10]; 11. 43J-Jacob Hall[19]; 12. 14-Dalton Lane[15]; 13. 32-Chad Roush[14]; 14. 17-Nick Snell[24]; 15. 777-Trevor Neville[21]; 16. 114-Clayton Bryant[17]; 17. 18-Ryan Sutter[1]; 18. 49-Brian Ruhlman[2]; 19. 10-Nathan Loney[9]; 20. 54-Zachary Hawk[18]; 21. 52-Weasel Phlipot[16]; 22. 11R-Jeremy Rayburn[6]; 23. 34X-Shane O’Connor[20]; 24. 463-Daniel Sanchez[23]

Rosewood Machine and Tool Precision Move of the Race: Brian Ruhlman

____________________

Stocks – Qualifying

1. OO-Tyler Dietz, 18.264; 2. 17-Jeremy Creech, 18.425; 3. 28-Shaun Smith, 18.653; 4. 74D-Craig Dippman, 18.911; 5. 22T-Tony Anderson, 19.087; 6. 171-Robert Pardo, 19.243; 7. 8-Adam Lantz, 19.279; 8. 91-Rob Trent, 19.287; 9. 87-Andy Welch, 19.327; 10. 25-Nick Bowers, 19.342; 11. 28V-Shawn Valenti, 19.393; 12. J1-Jeff Matheny, 19.553; 13. 17J-Jarrod Klay, 19.684; 14. 4G-Justin Gamber, 19.743; 15. 55-Forest Bennett, 19.785; 16. J2-Frank Paladino, 19.829; 17. O1-Earnie Woodard, 19.832; 18. R8-Logan Kirkman, 19.841; 19. 95-Gary Rahe, 19.850; 20. 14-Ronnie Bloomfield, 19.996; 21. OOP-Dean Pitts, 20.090; 22. B4U-Brad Eitniear, 20.226; 23. 6-Bradley Enssle, 20.255; 24. 07D-Daniel Dippman, 20.570; 25. 1W-Mark Wooten, 20.802; 26. 7-Daniel Wooten, 21.210

Heat #1 – (8)Laps – Top 10 Transfer

1. OO-Tyler Dietz[4]; 2. 74D-Craig Dippman[3]; 3. 25-Nick Bowers[1]; 4. 8-Adam Lantz[2]; 5. 17J-Jarrod Klay[5]; 6. B4U-Brad Eitniear[8]; 7. J2-Frank Paladino[6]; 8. 95-Gary Rahe[7]; 9. 1W-Mark Wooten[9]

Heat #2 – (8)Laps – Top 10 Transfer

1. 17-Jeremy Creech[4]; 2. 28V-Shawn Valenti[1]; 3. 91-Rob Trent[2]; 4. O1-Earnie Woodard[6]; 5. 22T-Tony Anderson[3]; 6. 6-Bradley Enssle[8]; 7. 14-Ronnie Bloomfield[7]; 8. 7-Daniel Wooten[9]; 9. 4G-Justin Gamber[5]

Heat #3 – (8)Laps – Top 10 Transfer

1. 28-Shaun Smith[4]; 2. J1-Jeff Matheny[1]; 3. 87-Andy Welch[2]; 4. 171-Robert Pardo[3]; 5. R8-Logan Kirkman[6]; 6. 07D-Daniel Dippman[8]; 7. OOP-Dean Pitts[7]; 8. 55-Forest Bennett[5]

A-Feature – (15)Laps

1. 17-Jeremy Creech[6]; 2. 74D-Craig Dippman[3]; 3. J1-Jeff Matheny[2]; 4. 28V-Shawn Valenti[5]; 5. 91-Rob Trent[8]; 6. O1-Earnie Woodard[11]; 7. 25-Nick Bowers[7]; 8. 22T-Tony Anderson[14]; 9. 8-Adam Lantz[10]; 10. 171-Robert Pardo[12]; 11. 28-Shaun Smith[4]; 12. J2-Frank Paladino[19]; 13. 14-Ronnie Bloomfield[20]; 14. 6-Bradley Enssle[17]; 15. 07D-Daniel Dippman[18]; 16. 17J-Jarrod Klay[13]; 17. 55-Forest Bennett[24]; 18. R8-Logan Kirkman[15]; 19. 95-Gary Rahe[22]; 20. B4U-Brad Eitniear[16]; 21. 7-Daniel Wooten[23]; 22. 87-Andy Welch[9]; 23. OOP-Dean Pitts[21]; 24. 4G-Justin Gamber[26]; 25. 1W-Mark Wooten[25]; 26. OO-Tyler Dietz[1]

Rosewood Machine and Tool Precision Move of the Race: Ronnie Bloomfield