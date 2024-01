WYATT MILLER COLLECTS HIS FIRST CAREER GOLDEN DRILLER WITH RESTRICTED WIN AT THE TULSA SHOOTOUT!

- Advertisement -

Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (December 31, 2023) “We were ripping” summed up very easily how dominant the run Sunday night was by Wyatt Miller, as the son of Kelley Earnhardt led start to finish with the K&B Racing Restricted A-Class feature event.

Overcoming what was nearly a race-ending start, as he and Jett Nunley made contact in the first turn, everyone collected themselves and kept rolling. Back to green, Miller wasted no time putting distance on the field, with the No. 73M pulling away by 2.583 seconds at the drop of the checkered flag.

Holding second for all but one lap, Nathan Bard was next to the line, with Jett Nunley third. Bradley Cox and Cason Bolden completed the top five.

A field of 144 drivers took part in K&B Racing Restricted A-Class action.

The American Waste Control Tulsa Shootout takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center in Tulsa, Okla. More information on the event will be released as the event draws closer. All official rules, event information, and dates are online at http://www.tulsashootout.com. Fans can also follow the American Waste Control Tulsa Shootout at https://www.facebook.com/TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).

RESULTS:

39th American Waste Control Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Sunday, December 31, 2023

K&B RACING RESTRICTED A-CLASS:

HEAT RACES (TOP 72 IN PASSING POINTS FROM HEAT RACES ADVANCE TO 6 QUALIFYING RACES)

Race 65 (8 Laps): 1. 73M-Wyatt Miller[6]; 2. 3L-Kasey Leal[1]; 3. 926-Mason Skinner[3]; 4. 41-Ryder Roberts[8]; 5. 22G-Gracie Klonoski[4]; 6. 78C-Kooper Kelly[7]; 7. 14K-Kamden Gossard[2]; 8. 29-Clayton Jenkins[5]; 9. (DNS) 5H-Owin Halpain

Race 66 (8 Laps): 1. 22R-Ryder Eigenrauch[1]; 2. 95W-Nathan Ward[3]; 3. 16B-Noah Britton[2]; 4. 10C-Braden Pfeiffer[7]; 5. 42C-Noah Carpenter[9]; 6. 04H-Kyle Heflin[6]; 7. 22H-Hank Soares[8]; 8. 14-Jayce Caldwell[4]; 9. 9C-Jace Cooksey[5]

Race 67 (8 Laps): 1. 24-Kameron Sneed[4]; 2. 8-Logun Lunsford[3]; 3. 21G-Greyson Henry[1]; 4. 03-James Ferrin[2]; 5. 14B-Brody Bridgeman[6]; 6. 71W-Jaxton Wiggs[9]; 7. 95A-Autumn Criste[8]; 8. 61-Brannon Lucas[5]; 9. 125-Jackson Skinner[7]

Race 68 (8 Laps): 1. 17B-Brycen Roush[1]; 2. 45X-Bradley Cox[7]; 3. 33-Jett Nunley[8]; 4. 24C-Cale Lagroon[4]; 5. 18B-Brexton Busch[3]; 6. 11-Mattix McBride[6]; 7. 31Z-Sawyer Zimmerman[2]; 8. 5K-Colton Knapp[5]; 9. (DNS) 7D-Wyatt Davis

Race 69 (8 Laps): 1. 11X-Carson Smith[3]; 2. 37X-Xander Dundon[5]; 3. 21C-Clayton Jalakas[2]; 4. 19A-Ayla Morefield[7]; 5. 06J-Andres Jones[4]; 6. 30P-Blake Pittman[1]; 7. 15H-KayDee Howard[9]; 8. 6R-Ryder Mooi[6]; 9. 3X-Keatin Lyons[8]

Race 70 (8 Laps): 1. 66B-Blayden Graham[6]; 2. 18T-Taelynne Roberts[2]; 3. 88K-Bryce Kujath[4]; 4. 08D-Steve Davis[1]; 5. 0-Hunter Adams[7]; 6. 12-Tori Tyer[8]; 7. 12T-Trenton Tyer[5]; 8. 71T-Jackie Smith[3]; 9. 53-Natalie Hubbard[9]

Race 71 (8 Laps): 1. 71K-Tate Gurney[2]; 2. 1-Hudsyn Truitt[1]; 3. 10-Brody Davis[4]; 4. 10J-Aubri Huckleberry[5]; 5. 11A-Annalesia Miller[3]; 6. 46-Blayne Mabry[7]; 7. 110-Keizer Kramer[6]; 8. 17D-Jackson Davenport[9]; 9. (DNF) 9L-Lincoln Martin[8]

Race 72 (8 Laps): 1. 73-Chase McDougal[3]; 2. 43P-Parker Perry[2]; 3. 5-Jace Thurein[4]; 4. 14V-Brett Vanzant[1]; 5. 21H-Levi Hinck[6]; 6. 81G-Giancarlo Ramessar[9]; 7. 17-Cole Jones[7]; 8. 79H-Cullen Holme[5]; 9. 120-Niko Simoes[8]

Race 73 (8 Laps): 1. 7-Karter Beattie[3]; 2. 5E-Eli Holden[4]; 3. 11H-Nicholas Harris[7]; 4. 75-Deekan McRoberts[8]; 5. 20K-Skyler Keeney[6]; 6. 95-Ryker Morrow[9]; 7. 18K-Keegan Gasseling[5]; 8. 09M-Conner Morenus[2]; 9. (DNF) 28-Kasyn Mathews[1]

Race 74 (8 Laps): 1. 81-Braxton Flatt[1]; 2. 55X-Lucas Mauldin[2]; 3. 18-Tityn Roberts[3]; 4. 7W-Andrew Weathers[4]; 5. K9-Sami Porter[8]; 6. 11K-Kyle Hooper[9]; 7. 71-Jagger Wiggs[5]; 8. 90-Maxwell Norick[7]; 9. 9B-Cole Bennett[6]

Race 75 (8 Laps): 1. 1P-Mekentzi Potter[3]; 2. 30-Kyler Bearce[2]; 3. 14T-Heath Walton[5]; 4. 13V-Braxon Vasconcellos[4]; 5. 97-Cash Lacombe[8]; 6. 19-Beau Chapman[1]; 7. 75S-Shyla Ernst[9]; 8. 21N-Cullen Hutchison[7]; 9. 7H-Clarkson Hagan[6]

Race 76 (8 Laps): 1. 5C-Cooper Miller[1]; 2. 9D-Degan Lelsz[9]; 3. 1S-Kortland Stephens[4]; 4. 12C-Bella Coleman[2]; 5. 14S-Chase Schott[6]; 6. 27-Cam Carraway[7]; 7. 91L-Liam Wilhoit[3]; 8. 14R-Jaxon Nail[8]; 9. 92-Silas Cleaveland[5]

Race 77 (8 Laps): 1. 07-Ollie Geiger[3]; 2. 2T-Tyler Crow[5]; 3. 83-Dawson Woods[4]; 4. 16T-Trevor Gach[7]; 5. 319-Haidyn Hansen[8]; 6. 17Z-Clayton Wilson[6]; 7. 7X-Logan Wood Klein[2]; 8. 11R-Harrison Robards[1]; 9. (DNS) 06-Marek Pipe

Race 78 (8 Laps): 1. 14X-Kinser Bloomquist[2]; 2. 21-Brayton Roberts[5]; 3. 19J-JT Daniel[8]; 4. 36R-Rayce Reed[9]; 5. 9-Mavrick Page[1]; 6. 1M-Colton Harbin[4]; 7. 31W-Landen Adams[3]; 8. 26P-Jaxson Peters[7]; 9. 8J-JJ Williams[6]

Race 79 (8 Laps): 1. 01T-Tatum Bohnstedt[1]; 2. 31B-Braxton Weger[4]; 3. 222-Jaxon Porter[2]; 4. 00T-TJ Stark[9]; 5. 14C-River Cone[5]; 6. 73F-Ty Fulghum[7]; 7. 1K-Kolette Dicero[6]; 8. 88E-Emery Laplante[3]; 9. G7-Garyn Howard[8]

Race 80 (8 Laps): 1. B12-Carson Bolden[3]; 2. 6-Brylee Kilmer[1]; 3. 8G-Grayson Price[4]; 4. 4-Jude Allgayer[5]; 5. 23N-Mason Nester[9]; 6. 36-Landon Miner[7]; 7. 3D-Trent Dixon[8]; 8. 88-Ricky Holbrook[2]; 9. 7R-Rex Morris[6]

C-MAINS (TOP 3 ADVANCED TO THE CORRESPONDING B-MAIN)

Race 276 – C1 (10 Laps): 1. 14V-Brett Vanzant[2]; 2. 20K-Skyler Keeney[1]; 3. 95A-Autumn Criste[5]; 4. 27-Cam Carraway[3]; 5. 110-Keizer Kramer[6]; 6. 75S-Shyla Ernst[4]; 7. 5K-Colton Knapp[9]; 8. 9C-Jace Cooksey[12]; 9. 125-Jackson Skinner[11]; 10. 91L-Liam Wilhoit[7]; 11. 3X-Keatin Lyons[10]; 12. 90-Maxwell Norick[8]

Race 277 – C2 (10 Laps): 1. 14S-Chase Schott[1]; 2. 73F-Ty Fulghum[3]; 3. 14C-River Cone[2]; 4. 21N-Cullen Hutchison[8]; 5. 1K-Kolette Dicero[6]; 6. 11R-Harrison Robards[11]; 7. 3D-Trent Dixon[5]; 8. 9-Mavrick Page[4]; 9. 9L-Lincoln Martin[10]; 10. 79H-Cullen Holme[9]; 11. 92-Silas Cleaveland[12]; 12. 31W-Landen Adams[7]

Race 278 – C3 (10 Laps): 1. 04H-Kyle Heflin[4]; 2. 14R-Jaxon Nail[7]; 3. 03-James Ferrin[1]; 4. 17D-Jackson Davenport[6]; 5. 36-Landon Miner[3]; 6. 26P-Jaxson Peters[8]; 7. 22G-Gracie Klonoski[2]; 8. 120-Niko Simoes[10]; 9. 1M-Colton Harbin[5]; 10. 14-Jayce Caldwell[9]; 11. 28-Kasyn Mathews[12]; 12. (DQ) 9B-Cole Bennett[11]

Race 279 – C4 (10 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[3]; 2. 14K-Kamden Gossard[7]; 3. G7-Garyn Howard[10]; 4. 12T-Trenton Tyer[6]; 5. 17-Cole Jones[5]; 6. 11-Mattix McBride[4]; 7. 53-Natalie Hubbard[9]; 8. 7H-Clarkson Hagan[11]; 9. 12C-Bella Coleman[1]; 10. 5H-Owin Halpain[12]; 11. 6R-Ryder Mooi[8]; 12. (DNF) 06J-Andres Jones[2]

Race 280 – C5 (10 Laps): 1. 12-Tori Tyer[1]; 2. 78C-Kooper Kelly[2]; 3. 11A-Annalesia Miller[3]; 4. 8J-JJ Williams[11]; 5. 17Z-Clayton Wilson[4]; 6. 30P-Blake Pittman[5]; 7. 18K-Keegan Gasseling[6]; 8. 71T-Jackie Smith[9]; 9. 29-Clayton Jenkins[8]; 10. 31Z-Sawyer Zimmerman[7]; 11. 09M-Conner Morenus[10]; 12. 06-Marek Pipe[12]

Race 281 – C6 (10 Laps): 1. 15H-KayDee Howard[3]; 2. 22H-Hank Soares[4]; 3. 61-Brannon Lucas[8]; 4. 19-Beau Chapman[5]; 5. 7D-Wyatt Davis[12]; 6. 88E-Emery Laplante[9]; 7. 88-Ricky Holbrook[10]; 8. 7R-Rex Morris[11]; 9. 7X-Logan Wood Klein[7]; 10. 08D-Steve Davis[1]; 11. 46-Blayne Mabry[2]; 12. 71-Jagger Wiggs[6]

QUALIFYING RACES (TOP 16 IN COMBINED HEAT AND QUALIFIER PASSING POINTS ADVANCE TO THE A-MAIN)

Race 298 – Qualifier 1 (10 Laps): 1. 14X-Kinser Bloomquist[1]; 2. B12-Carson Bolden[2]; 3. 9D-Degan Lelsz[4]; 4. 75-Deekan McRoberts[6]; 5. 4-Jude Allgayer[9]; 6. 17B-Brycen Roush[5]; 7. 19J-JT Daniel[3]; 8. 23N-Mason Nester[8]; 9. 11K-Kyle Hooper[11]; 10. 16T-Trevor Gach[7]; 11. 926-Mason Skinner[10]; 12. 1S-Kortland Stephens[12]

Race 299 – Qualifier 2 (10 Laps): 1. 95W-Nathan Ward[6]; 2. 73M-Wyatt Miller[4]; 3. 37X-Xander Dundon[2]; 4. 11X-Carson Smith[3]; 5. 1-Hudsyn Truitt[5]; 6. 24C-Cale Lagroon[11]; 7. 18-Tityn Roberts[10]; 8. 83-Dawson Woods[7]; 9. 21G-Greyson Henry[9]; 10. 3L-Kasey Leal[8]; 11. 36R-Rayce Reed[1]; 12. (DNS) 18T-Taelynne Roberts

Race 300 – Qualifier 3 (10 Laps): 1. 00T-TJ Stark[1]; 2. 73-Chase McDougal[3]; 3. 2T-Tyler Crow[2]; 4. 43P-Parker Perry[7]; 5. 66B-Blayden Graham[4]; 6. 8-Logun Lunsford[6]; 7. 16B-Noah Britton[10]; 8. 81-Braxton Flatt[5]; 9. 7W-Andrew Weathers[12]; 10. 8G-Grayson Price[9]; 11. 0-Hunter Adams[11]; 12. 6-Brylee Kilmer[8]

Race 301 – Qualifier 4 (10 Laps): 1. 5E-Eli Holden[1]; 2. 45X-Bradley Cox[4]; 3. 7-Karter Beattie[3]; 4. 5C-Cooper Miller[5]; 5. 71W-Jaxton Wiggs[11]; 6. 21-Brayton Roberts[2]; 7. 55X-Lucas Mauldin[7]; 8. 14T-Heath Walton[6]; 9. 13V-Braxon Vasconcellos[12]; 10. 88K-Bryce Kujath[8]; 11. K9-Sami Porter[9]; 12. 21C-Clayton Jalakas[10]

Race 302 – Qualifier 5 (10 Laps): 1. 31B-Braxton Weger[1]; 2. 11H-Nicholas Harris[2]; 3. 1P-Mekentzi Potter[3]; 4. 24-Kameron Sneed[4]; 5. 10C-Braden Pfeiffer[6]; 6. 14B-Brody Bridgeman[12]; 7. 01T-Tatum Bohnstedt[5]; 8. 81G-Giancarlo Ramessar[11]; 9. 222-Jaxon Porter[10]; 10. 30-Kyler Bearce[7]; 11. 97-Cash Lacombe[9]; 12. 10-Brody Davis[8]

Race 303 – Qualifier 6 (10 Laps): 1. 33-Jett Nunley[4]; 2. 71K-Tate Gurney[2]; 3. 22R-Ryder Eigenrauch[1]; 4. 07-Ollie Geiger[3]; 5. 19A-Ayla Morefield[6]; 6. 5-Jace Thurein[8]; 7. 42C-Noah Carpenter[7]; 8. 319-Haidyn Hansen[9]; 9. 10J-Aubri Huckleberry[10]; 10. 21H-Levi Hinck[12]; 11. 95-Ryker Morrow[11]; 12. 41-Ryder Roberts[5]

B-MAINS (TOP 3 ADVANCE TO THE LCQ)

Race 336 – B1 (12 Laps): 1. 55X-Lucas Mauldin[5]; 2. 43P-Parker Perry[2]; 3. 1-Hudsyn Truitt[3]; 4. 222-Jaxon Porter[7]; 5. 88K-Bryce Kujath[8]; 6. 24-Kameron Sneed[1]; 7. 95A-Autumn Criste[13]; 8. 14V-Brett Vanzant[11]; 9. 20K-Skyler Keeney[12]; 10. 0-Hunter Adams[9]; 11. 17B-Brycen Roush[4]; 12. 23N-Mason Nester[6]; 13. 10-Brody Davis[10]

Race 337 – B2 (12 Laps): 1. 319-Haidyn Hansen[6]; 2. 4-Jude Allgayer[2]; 3. 42C-Noah Carpenter[5]; 4. 37X-Xander Dundon[1]; 5. 19J-JT Daniel[4]; 6. 14S-Chase Schott[11]; 7. 21H-Levi Hinck[8]; 8. 14B-Brody Bridgeman[3]; 9. 21C-Clayton Jalakas[10]; 10. 10J-Aubri Huckleberry[7]; 11. 73F-Ty Fulghum[12]; 12. 14C-River Cone[13]; 13. 41-Ryder Roberts[9]

Race 338 – B3 (12 Laps): 1. 2T-Tyler Crow[1]; 2. 83-Dawson Woods[5]; 3. 5C-Cooper Miller[2]; 4. 11K-Kyle Hooper[6]; 5. 14R-Jaxon Nail[11]; 6. 03-James Ferrin[12]; 7. 95-Ryker Morrow[9]; 8. 04H-Kyle Heflin[10]; 9. 16T-Trevor Gach[7]; 10. 8-Logun Lunsford[4]; 11. 36R-Rayce Reed[8]; 12. 10C-Braden Pfeiffer[3]

Race 339 – B4 (12 Laps): 1. 75-Deekan McRoberts[1]; 2. 22R-Ryder Eigenrauch[2]; 3. 81-Braxton Flatt[5]; 4. 18-Tityn Roberts[4]; 5. 19A-Ayla Morefield[3]; 6. 14K-Kamden Gossard[11]; 7. 7W-Andrew Weathers[6]; 8. G7-Garyn Howard[12]; 9. 8G-Grayson Price[7]; 10. 18B-Brexton Busch[10]; 11. 926-Mason Skinner[8]; 12. 1S-Kortland Stephens[9]

Race 340 – B5 (12 Laps): 1. 11X-Carson Smith[1]; 2. 71W-Jaxton Wiggs[2]; 3. 16B-Noah Britton[4]; 4. 81G-Giancarlo Ramessar[5]; 5. 13V-Braxon Vasconcellos[6]; 6. 11A-Annalesia Miller[12]; 7. 12-Tori Tyer[10]; 8. 18T-Taelynne Roberts[9]; 9. K9-Sami Porter[8]; 10. 78C-Kooper Kelly[11]; 11. 21-Brayton Roberts[3]; 12. 3L-Kasey Leal[7]

Race 341 – B6 (12 Laps): 1. 24C-Cale Lagroon[2]; 2. 07-Ollie Geiger[1]; 3. 97-Cash Lacombe[8]; 4. 30-Kyler Bearce[7]; 5. 5-Jace Thurein[3]; 6. 6-Brylee Kilmer[9]; 7. 01T-Tatum Bohnstedt[4]; 8. 21G-Greyson Henry[6]; 9. 61-Brannon Lucas[12]; 10. 15H-KayDee Howard[10]; 11. 22H-Hank Soares[11]; 12. 14T-Heath Walton[5]

LCQ (TOP 8 ADVANCE TO THE A-MAIN)

Race 360 – LCQ (12 Laps): 1. 2T-Tyler Crow[1]; 2. 11X-Carson Smith[3]; 3. 24C-Cale Lagroon[4]; 4. 55X-Lucas Mauldin[5]; 5. 319-Haidyn Hansen[6]; 6. 07-Ollie Geiger[7]; 7. 75-Deekan McRoberts[2]; 8. 43P-Parker Perry[8]; 9. 71W-Jaxton Wiggs[11]; 10. 4-Jude Allgayer[9]; 11. 42C-Noah Carpenter[16]; 12. 22R-Ryder Eigenrauch[10]; 13. 5C-Cooper Miller[13]; 14. 16B-Noah Britton[15]; 15. 97-Cash Lacombe[18]; 16. 81-Braxton Flatt[17]; 17. 83-Dawson Woods[12]; 18. 1-Hudsyn Truitt[14]

RACECRAFT A-MAIN

Race 366 – A Main (25 Laps): 1. 73M-Wyatt Miller[1]; 2. 95W-Nathan Ward[3]; 3. 33-Jett Nunley[2]; 4. 45X-Bradley Cox[4]; 5. B12-Carson Bolden[9]; 6. 31B-Braxton Weger[11]; 7. 73-Chase McDougal[6]; 8. 66B-Blayden Graham[16]; 9. 00T-TJ Stark[8]; 10. 14X-Kinser Bloomquist[7]; 11. 71K-Tate Gurney[13]; 12. 24C-Cale Lagroon[19]; 13. 43P-Parker Perry[24]; 14. 2T-Tyler Crow[17]; 15. 1P-Mekentzi Potter[15]; 16. 11H-Nicholas Harris[12]; 17. 55X-Lucas Mauldin[20]; 18. 7-Karter Beattie[14]; 19. 07-Ollie Geiger[22]; 20. 75-Deekan McRoberts[23]; 21. 319-Haidyn Hansen[21]; 22. 9D-Degan Lelsz[5]; 23. 5E-Eli Holden[10]; 24. 11X-Carson Smith[18]