Aaron Reutzel Leads Early OpenWheel101.com Standings; Knoxville and Huset’s Opener This Weekend!

(Bill W) The 2024 Midwest Thunder Knoxville/Huset’s Sprint Series Presented by OpenWheel101.com is finally off and running, as Knoxville Raceway got their event in on Saturday.

Aaron Reutzel was the big winner and leads the early standings heading into this weekend’s action at Knoxville on Saturday, and the Huset’s Speedway opener in Brandon, South Dakota Sunday. 2022 Series Champion Austin McCarl, Dusty Zomer, Lynton Jeffrey and defending OpenWheel101.com champion, Chase Randall, round out the top five.

Carson McCarl picked up the first $100 from OpenWheel101.com for setting quick time.

Jim Harris of Omaha, Nebraska became the first Gold Sponsor for the season. To join him (in sponsoring any amount of your choosing) or learn more about the point fund, visit www.OpenWheel101.com or contact Bill Wright at sprntcar@hotmail.com, on Facebook or at the racetrack!

2024 Point Fund Sponsors

Series Sponsor ($2,000+)

OpenWheel101.com

Gold Sponsor ($1,000+)

Jim Harris

$100 OpenWheel101.com Knoxville Quick Time Awards

May 4 – Carson McCarl, Altoona, Iowa

2024 Knoxville/Huset’s 410 Sprint Series presented by www.OpenWheel101.com Point Standings (Feature Wins)

1. Aaron Reutzel, Clute, TX, 50 (1)

2. Austin McCarl, Altoona, IA, 40

3. Dusty Zomer, Sioux Falls, SD, 35

4. Lynton Jeffrey, Sydney, NSW, Aust., 30

5. Chase Randall, Waco, TX, 25

6. Carson McCarl, Altoona, IA, 20

7. Matt Juhl, Tea, SD, 18

8. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 16

9. Jamie Ball, Knoxville, IA, 14

10. Scott Bogucki, McLaren Vale, SA, Aust., 12

11. Tasker Phillips, Pleasantville, IA, 10

12. JJ Hickle, Quilcene, WA, 8

13. Kelby Watt, Adel, IA, 6

14. Sawyer Phillips, Pleasantville, IA, 4

15. Zach Hampton, Plainfield, IN, 2

2024 Tentative Races that will be counted for points with the Midwest Thunder Sprint Cars presented by OpenWheel101.com (tentative)

Sat, April 20 – Knoxville Raceway (IA) (Cold)

Fri, April 26 – Knoxville Raceway (IA) WoO (Rain)

Sat, April 27 – Knoxville Raceway (IA) WoO (Rain)

Sat, May 4 – Knoxville Raceway (IA) (Aaron Reutzel, Clute, TX)

Sat, May 11 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, May 12 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Sat, May 18 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, May 19 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Sat, May 25 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, May 26 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Mon, May 27 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Sat, June 1 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, June 2 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Sat, June 8 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, June 9 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Fri, June 14 – Knoxville Raceway (IA) WoO

Sat, June 15 – Knoxville Raceway (IA) WoO

Sun, June 16 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Wed, June 19 – Huset’s Speedway (Brandon, SD) Huset’s Hustle Prelim

Thu, June 20 – Huset’s Speedway (Brandon, SD) Huset’s Hustle

Fri, June 21 – Huset’s Speedway (Brandon, SD) High Bank Nationals Prelim

Sat, June 22 – Huset’s Speedway (Brandon, SD) High Bank Nationals

Sat, June 29 – Knoxville Raceway (IA)

Sat, July 6 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, July 7 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Fri, July 12 – Jackson Motorplex (MN)

Sat, July 13 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, July 14 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Sat, July 20 – Knoxville Raceway (IA)

Fri, July 26 – Jackson Motorplex (MN) Border Battle

Sat, July 27 – Knoxville Raceway (IA) Border Battle

Sun, July 28 – Huset’s Speedway (SD) (Brandon, SD) Border Battle

Sun, August 4 – Knoxville Raceway (IA) Cappy Classic

Mon, August 5 – Southern Iowa Speedway (Oskaloosa) Front Row Challenge

Wed, August 7 – Knoxville Raceway (IA) Knoxville Nationals Prelim

Thu, August 8 – Knoxville Raceway (IA) Knoxville Nationals Prelim

Fri, August 9 – Knoxville Raceway (IA) Hard Knox Night

Sat, August 10 – Knoxville Raceway (IA) Knoxville Nationals

Thu, August 15 – Jackson Motorplex (MN) Jackson Nationals Prelim

Fri, August 16 – Jackson Motorplex (MN) Jackson Nationals Prelim

Sat, August 17 – Jackson Motorplex (MN) Jackson Nationals

Sat, August 24 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, August 25 – Huset’s Speedway (Brandon, SD)

Fri, August 30 – Huset’s Speedway (Brandon, SD) Bull Haulers Brawl

Sat, August 31 – Huset’s Speedway (Brandon, SD) WoO

Sun, September 1 – Huset’s Speedway (Brandon, SD) WoO

2023 Knoxville/Huset’s 410 Sprint Series presented by www.OpenWheel101.com Final Point Standings (Feature Wins)

1. Chase Randall, Waco, TX, 711 (4)

2. Brian Brown, Grain Valley, MO, 547 (5)

3. Austin McCarl, Altoona, IA, 539 (1)

4. Rico Abreu, St. Helena, CA, 490 (2)

5. Justin Henderson, Tea, SD, 456 (2)

6. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 447 (1)

7. Buddy Kofoid, Penngrove, CA, 409

8. Aaron Reutzel, Clute, TX, 377 (3)

9. Davey Heskin, St. Michael, MN, 335 (1)

10. Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aust., 326

2022 Knoxville/Huset’s 410 Sprint Series presented by www.OpenWheel101.com Final Point Standings (Feature Wins)

1. Austin McCarl, Altoona, IA, 830 (1)

2. Brian Brown, Grain Valley, MO, 721 (4)

3. Aaron Reutzel, Clute, TX, 712 (5)

4. Gio Scelzi, Fresno, CA, 573 (2)

5. Justin Henderson, Tea, SD, 525

6. Matt Juhl, Tea, SD, 475

7. Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aust., 420 (2)

8. Ayrton Gennetten, Gravois Mills, MO, 397 (1)

9. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 383

10. Ryan Timms, Oklahoma City, OK, 366 (5)

2021 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Point Standings (Feature Wins)

1. Gio Scelzi, Fresno, CA, 1279 (2)

2. Brian Brown, Grain Valley, MO, 1061 (7)

3. Justin Henderson, Tea, SD, 1036 (7)

4. Ayrton Gennetten, Gravois Mills, MO, 829 (5)

5. Austin McCarl, Altoona, IA, 803 (6)

6. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 800 (5)

7. Parker Price-Miller, Kokomo, IN, 608 (1)

8. Carson McCarl, Altoona, IA, 572

9. Matt Juhl, Tea, SD, 571

10. Rico Abreu, St. Helena, CA, 563 (1)

2020 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Point Standings (Feature Wins)

1. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 766

2. Bill Balog, Hartland, WI, 667 (9)

3. Kyle Larson, Elk Grove, CA, 660 (11)

4. Brian Brown, Grain Valley, MO, 587 (3)

5. Rico Abreu, St. Helena, CA, 479 (3)

6. Dominic Scelzi, Fresno, CA, 440

7. Austin McCarl, Altoona, IA, 419

8. Ian Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 413

9. Tim Kaeding, Campbell, CA, 402

10. Shane Stewart, Bixby, OK, 385 (1)

2019 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Final Point Standings (Feature Wins)

1. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 954 (2)

2. Bill Balog, Hartland, WI, 947 (7)

3. Brian Brown, Grain Valley, MO, 731 (5)

4. Terry McCarl, Altoona, IA, 713 (2)

5. James McFadden, Warrnambool, VIC, Aust., 592 (2)

6. Austin McCarl, Altoona, IA, 505 (1)

7. Parker Price-Miller, Kokomo, IN, 484 (1)

8. Jeremy Schultz, Beaver Dam, WI, 471 (3)

9. Paul Nienhiser, Chapin, IL, 427 (5)

10. Rico Abreu, St. Helena, CA, 400 (2)

2018 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Point Standings (Feature Wins) Top Ten

1. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 866 (7)

2. Brian Brown, Grain Valley, MO, 686 (7)

3. Austin McCarl, Altoona, IA, 602 (5)

4. Terry McCarl, Altoona, IA, 565

5. Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aust., 420 (1)

6. Scotty Thiel, Sheboygan, WI, 398 (4)

(tie) Davey Heskin, St. Michael, MN, 398

8. Bill Balog, Hartland, WI, 390 (2)

9. Cory Eliason, Selma, CA, 386 (1)

10. Matt Juhl, Tea, SD, 365 (1)

2017 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Final Point Standings (Feature Wins) Top Ten

1. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 1086 (5)

2. Ian Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 1031 (7)

3. Donny Schatz, Fargo, ND, 800 (6)

4. Brian Brown, Grain Valley, MO, 760 (6)

5. Brad Sweet, Grass Valley, CA, 760 (2)

6. Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aust., 533 (1)

7. Shane Stewart, Bixby, OK, 529 (2)

8. David Gravel, Watertown, CT, 481 (3)

9. Terry McCarl, Altoona, IA, 437 (1)

10. Tim Kaeding, San Jose, CA, 425 (2)