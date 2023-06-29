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Austen Becerra takes Adams County Speedway DIRTcar Summit Modified win!

IllinoisAdams County Speedway (Quincy Raceway)Open Wheel Modified NewsU.M.P. DIRTcar Series Modified News

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By jdearing
Austen Becerra
Austen Becerra
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17 entries

DIRTCAR UMP MODIFIEDS

Feature (20 Laps): 1. 22-Austen Becerra[1]; 2. 18L-Michael Long[2]; 3. 36-Kenny Wallace[4]; 4. 14C-Rick Conoyer[3]; 5. 05-Dave Wietholder[7]; 6. 8-Kyle Steffens[5]; 7. 17V-Mike Vanderiet Jr[6]; 8. 00S-Chris Spalding[11]; 9. 7-Willie Gammill[15]; 10. 25-Tyler Nicely[17]; 11. 77D-Drake Stevenson[9]; 12. 117-Frankie Wellman[8]; 13. 54-Zachary Hawk[16]; 14. 8C-Michael Claeys[13]; 15. 733-Spencer Havermale[14]; 16. 16-Shawn Deering[10]; 17. (DNS) 77S-Rick Stevenson

Heat 1 (8 Laps): 1. 22-Austen Becerra[4]; 2. 14C-Rick Conoyer[2]; 3. 8-Kyle Steffens[3]; 4. 05-Dave Wietholder[6]; 5. 77D-Drake Stevenson[5]; 6. 00S-Chris Spalding[7]; 7. 8C-Michael Claeys[9]; 8. 7-Willie Gammill[8]; 9. 25-Tyler Nicely[1]

Heat 2 (8 Laps): 1. 18L-Michael Long[2]; 2. 36-Kenny Wallace[1]; 3. 17V-Mike Vanderiet Jr[4]; 4. 117-Frankie Wellman[8]; 5. 16-Shawn Deering[6]; 6. 77S-Rick Stevenson[3]; 7. 733-Spencer Havermale[5]; 8. 54-Zachary Hawk[7]

Qualifying 1: 1. 25-Tyler Nicely, 00:13.510[3]; 2. 14C-Rick Conoyer, 00:13.630[2]; 3. 8-Kyle Steffens, 00:13.830[7]; 4. 22-Austen Becerra, 00:13.850[1]; 5. 77D-Drake Stevenson, 00:13.889[4]; 6. 05-Dave Wietholder, 00:13.963[6]; 7. 00S-Chris Spalding, 00:14.008[9]; 8. 7-Willie Gammill, 00:14.116[8]; 9. 8C-Michael Claeys, 00:14.513[5]

Qualifying 2: 1. 36-Kenny Wallace, 00:13.369[5]; 2. 18L-Michael Long, 00:13.498[6]; 3. 77S-Rick Stevenson, 00:13.522[1]; 4. 17V-Mike Vanderiet Jr, 00:14.098[4]; 5. 733-Spencer Havermale, 00:14.132[7]; 6. 16-Shawn Deering, 00:14.172[8]; 7. 54-Zachary Hawk, 00:14.231[2]; 8. 117-Frankie Wellman, 00:14.425[3]

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