Bobby Pierce wins Dubuque Fairgrounds Speedway’s XR Super Series!

- Advertisement -

7/10/23

XR SUPER SERIES LATE MODELS

FEATURE RESULTS

1. (8) 32 Bobby Pierce – Oakwood, IL ($20,000)

2. (3) 99 Devin Moran – Dresden, OH ($10,000)

3. (2) B5 Brandon Sheppard – New Berlin, IL ($7,000)

4. (1) 20RT Ricky Thornton Jr. – Martinsville, IN ($6,000)

5. (4) 1 Hudson O’Neal – Martinsville, IN ($5,500)

6. (9) 28 Dennis Erb Jr. – Carpentersville, IL ($5,000)

7. (13) 19R Ryan Gustin – Marshalltown, IA ($4,500)

8. (23) 3S Brian Shirley – Chatham, IL ($4,000)

9. (6) 111 Max Blair – Centerville, PA ($3,500)

10. (19) 96V Tanner English – Benton, KY ($3,000)

11. (20) B1 Brent Larson – Lake Elmo, MN ($2,900)

12. (7) 18D Daulton Wilson – Fayetteville, NC ($2,800)

13. (5) 157 Mike Marlar – Winfield, TN ($2,700)

14. (21) 32S Chris Simpson – Oxford, IA ($2,600)

15. (18) 7T Drake Troutman – Hyndman, PA ($2,500)

16. (16) 1T Tyler Erb – New Waverly, TX ($2,000)

17. (12) 7 Ross Robinson – Georgetown, DE ($2,000)

18. (24) 21M Luke Merfeld – Dubuque, IA ($2,000)

19. (17) 49 Jonathan Davenport – Blairsville, GA ($2,000)

20. (15) 76 Brandon Overton – Evans, GA ($2,000)

21. (11) 25S Chad Simpson – Mount Vernon, IA ($2,000)

22. (10) 16 Tyler Bruening – Decorah, IA ($2,000)

23. (14) 58 Garrett Alberson – Las Cruces, NM ($2,000)

24. (22) 174 Ethan Dotson – Bakersfield, CA ($2,000)

HARD CHARGER: 3S Brian Shirley, +15

B Main 1

1. (2) 49 Jonathan Davenport

2. (4) 96V Tanner English

3. (3) 32S Chris Simpson

4. (6) 25 Shane Clanton – Zebulon, GA

5. (10) 10T Jeff Tharp – Sherrill, IA

6. (7) 29 Spencer Diercks – Davenport, IA

7. (5) 51 Matthew Furman – Iowa City, IA

8. (11) 42 Johnathan Huston – Columbus Junction, IA

9. (1) 99JR Frank Heckenast Jr. – Frankfort, IL

10. (9) 44 Luke Goedert – Guttenburg, IA

11. (12) 44W David Webster – Monroe, WI

12. (8) 98 Jason Rauen – Farley, IA

B Main 2

1. (2) 7T Drake Troutman

2. (4) B1 Brent Larson

3. (9) 174 Ethan Dotson

4. (1) 40 Jeremiah Hurst – Dubuque, IA

5. (6) 21M Luke Merfeld

6. (7) 99B Logan Jaquay – Bear Lake, PA

7. (5) 74 Mitch McGrath – Waukesha, WI

8. (12) 99P Luke Pestka – Robins, IA

9. (8) 78S Steve Stultz – Peoria, AZ

10. (3) 99L Jeff Larson – Freeport, IL

11. (10) 9 Bobby Hansen – Center Point, IA (DNS)

12. (11) 3S Brian Shirley (DNS)

Heat 1

20RT Thornton Jr., 157 Marlar, 28 Erb Jr., 19R Gustin, 99JR Heckenast Jr., 32S Simpson, 51 Furman, 29 Diercks, 44 Goedert, 42 Huston

Heat 2

99 Moran, 18D Wilson, 25S Simpson, 76 Overton, 49 Davenport, 96V English, 25 Clanton, 98 Rauen, 10T Tharp, 44W Webster

Heat 3

B5 Sheppard, 111 Blair, 16 Bruening, 58 Alberson, 40 Hurst, 99L Larson, 74 McGrath, 99B Jaquay, 174 Dotson, 3S Shirley

Heat 4

1 O’Neal, 32 Pierce, 7 Robinson, 1T Erb, 7T Troutman, B1 Larson, 21M Merfeld, 78S Stultz, 9 Hansen, 99P Pestka (DNS)

XR SUPER SERIES POINT STANDINGS

After 3 Races

1. 1 Hudson O’Neal, 275

2. 32 Bobby Pierce, 259

3. 157 Mike Marlar, 242

4. 1T Tyler Erb, 222

5. 20RT Ricky Thornton Jr., 215

6. 3S Brian Shirley, 214

7. 99 Devin Moran, 206

8. 49 Jonathan Davenport, 205

9. 96V Tanner English, 201

T10. B5 Brandon Sheppard, 186

T10. 28 Dennis Erb Jr., 186

12. 174 Ethan Dotson, 182

13. 18D Daulton Wilson, 179

14. 17M Dale McDowell, 172

15. B1 Brent Larson, 160

T16. 19R Ryan Gustin, 146

T16. 25 Shane Clanton, 146

18. 40B Kyle Bronson, 140

19. 39 Tim McCreadie, 126

20. 20 Jimmy Owens, 115

21. 76 Brandon Overton, 112

22. 7 Ricky Weiss, 109

23. 25Z Mason Zeigler, 100

24. 16 Tyler Bruening, 97

REMINDER: Top 24 in final XRSS standings get points fund money! Full breakdown here.